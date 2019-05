Путін епічно зганьбився на хокеї в Сочі

Президент Росії Володимир Путін став посміховиськом у мережі під час хокейного гала-матчу Нічної хокейної ліги в Сочі.

Путін, у команді якого грав також міністр оборони Сергій Шойгу, закинув десять шайб у ворота противника (14:7). Відео з гри опублікував кремлівський журналіст Дмитро Смирнов у Twitter.

При цьому користувачі мережі розгледіли, як суперники Путіна піддавалися йому. Особливо, за їхніми словами, відзначився воротар.

Після матчу трапився ще один курйозний момент. Ху*тін, коли хизувався перед трибунами, не помітив килимок, спіткнувся і впав на лід.

Russian President Vladimir Putin took a fall as he waved to the crowd during an ice-hockey game in Sochi. He scored eight goals during the exhibition match in what has become a yearly tradition. https://t.co/x0mN62qQoY pic.twitter.com/l6XCRrwsIB