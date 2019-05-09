Щастя крізь сльози: Почеттіно не стримав сліз після виходу Тоттенгема у фінал ЛЧ

У рамках півфінального матчу Ліги чемпіонів Тоттенгем створив камбек у грі з Аяксом (3:2) і пробився у вирішальний матч турніру.
Головний тренер шпор Маурісіо Почеттіно давав післяматчеве інтерв'ю у флеш-зоні і не зумів стримати сліз. Справжні емоції після неймовірного досягнення.
Pochettino crying live on air absolutely beautiful what a moment. pic.twitter.com/xe6TkY2tP2— Damien Hendry (@FluorescentDamo) 8 мая 2019 г.
Нагадаємо, що екс-гравець МЮ проявив нереальні емоції під час цього матчу.
Джерело - Чемпіон.
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