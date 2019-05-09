У другому півфінальному матчі Ліги чемпіонів Тоттенгем переграв Аякс (3:2) на виїзді і вийшов у фінал Ліги чемпіонів.

Колишній гравець Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд на своїй сторінці в Instagram виклав відео своєї реакції на вирішальний м'яч Лукаса Моури в ефірі BT Sport.

Нагадаємо, що Моура назвав це момент найкращим у житті.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua