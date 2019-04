Захисник Шеффілд Юнайтед Річард Стірман вирішив відсвяткувати вихід команди в англійську Прем'єр-лігу в колі вболівальників клубу.

Стірман прийшов в бар до фанатів Шеффілда і відірвався там по повній: пив пиво, танцював і співав пісні.

Захисник явно перебрав з алкоголем, оскільки він насилу стояв на ногах.

Richard Stearman to be hospitalised with alcohol poisoning and miss the Stoke game is literally happening 🤣🤣 pic.twitter.com/1DkTxjqyZX