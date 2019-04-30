Захисник Шеффілд Юнайтед Річард Стірман вирішив відсвяткувати вихід команди в англійську Прем'єр-лігу в колі вболівальників клубу.

Стірман прийшов в бар до фанатів Шеффілда і відірвався там по повній: пив пиво, танцював і співав пісні.

Захисник явно перебрав з алкоголем, оскільки він насилу стояв на ногах.

Richard Stearman to be hospitalised with alcohol poisoning and miss the Stoke game is literally happening 🤣🤣 pic.twitter.com/1DkTxjqyZX — mill (@millieclamp_) 28 апреля 2019 г.

Раніше олімпійський чемпіон з керлінгу влаштував п'яний бешкет під час змагань.

Джерело - Чемпіон.

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