Шахтар переміг Динамо у чвертьфіналі Кубку України в серії післяматчевих пенальті та в півфіналі зіграє з Дніпро-1.

Головний редактор Чемпіона впевнений, що з тренерським штабом імені Хацкевича в Динамо немає майбутнього. Але по-порядку:

1. Фонсека знову переміг Хацкевича в ключовому матчі

Динамо Хацкевича зіграло 10 матчів проти Шахтаря Фонсеки. Як не дивно, перевага на боці Хацкевича: 5 перемог проти 4 поразок при 1 нічиї. Проте, якщо придивитися уважно то усі ключові матчі виграв саме коуч Шахтаря.

Два Суперкубки (2017, 2018) та фінал Кубку України - 2017/18.

2. Ігрова перевага Шахтаря уже не виглядає безнадійною для молодих динамівців.

Учорашня гра показала, що ігрова перевага Шахтаря стає все менш і менш помітною. Напевне, все-таки, і молоді динамівці додають та набираються досвіду, і Шахтар зараз виглядає не так переконливо, з точки зору комбанаційної гри. Більше того, в останній грі, наприкінці, коли команди залишилися вдесятьох, саме динамівці виглядали мали незначну перевагу.

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3. Фактор Кадара

Угорський центрбек Динамо провалив чергову гру поспіль, проте й надалі має довіру Хацкевича. Після зимової паузи, коли Кадар відновлювася після травми, у парі з Микитою Бурдою в центрі динамівського захисту награвався Артем Шабанов. Без сумніву, гра Артема була далекою від ідеалів, проте таких жахливих помилок гравець збірної України не припускався. Але найцікавіше те, що Хацкевич кинув Кадара у бій без розкачки на гру Ліги Європи з Челсі в Києві. Чим це все закінчилося, усі ми добре пам'ятаємо. Мінімум, у двох епізодах Тамаш припускався дитячих помилок.

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4. Дивні рішення Хацкевича

Як мінімум дивними виглядають рішення Хацкевича у грі проти Шахтаря. Про Кадара ми вже згадали вище, й судячи з усього, угорець має величезний кредит довіри від коуча киян. Не менш дивним виглядає й те, що за 120 хвилин чвертьфінального мачту, білорус зробив лише одну заміну. По-перше, неозброєним оком було помітно, що деякі гравці Динамо дуже втомилися, а по-друге, на лаві запасних були гравці, які могли б виконати пенальті.

5. Динамо, майже напевне, залишиться без головних трофеїв третій рік поспіль

Кияни ризикують, знову залишитися без трофеїв. Так, був Суперкубок-2018, але ця гра радше виставкова перед початком сезону...

Джерело - Чемпіон.

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