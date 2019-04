Нападник ПСЖ Ерік-Максім Шупо-Мотінг не реалізував момент в матчі зі Страсбуром.

Камерунець після прострілу Крістофера Нкунку зупинив м'яч на лінії воріт суперника замість того, щоб вдарити.

ПСЖ у цьому матчі потрібна перемога, щоб стати чемпіоном Франції за 8 турів до кінця. Матч закінчився внічию з рахунком 2:2.

