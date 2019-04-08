Нападник ПСЖ Ерік-Максім Шупо-Мотінг не реалізував момент в матчі зі Страсбуром.

Камерунець після прострілу Крістофера Нкунку зупинив м'яч на лінії воріт суперника замість того, щоб вдарити.

ПСЖ у цьому матчі потрібна перемога, щоб стати чемпіоном Франції за 8 турів до кінця. Матч закінчився внічию з рахунком 2:2.

Is this the worst miss of all time? 😂



Eyebrows were raised when PSG signed Eric Maxim Choupo-Moting from relegated Stoke City...



But this is something else 👀 pic.twitter.com/zSudeXAl1b — Football on BT Sport (@btsportfootball) 7 апреля 2019 г.

Нагадаємо, що Мессі забив чудо-гол у ворота Вільярреала.

Також 10 років тому Графіте забив один з найкращих голів 21-го століття у ворота Баварії.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua