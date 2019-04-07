У півфіналі Кубку України вперше зіграють Інгулець і Дніпро-1

До півфіналу Кубку України пробилися дві першолігові команди - Інгулець і Дніпро-1.

Компанію дніпрянам та петрівцям складуть Зоря та Шахтар.

Інгулець - Карпати 1:1 (0:0, 1:1), 5:4 - серії пенальті

ФК Львів - Зоря 0:1 (0:0)

Дніпро-1 - Ворскла 2:0 (0:0)

Шахтар - Динамо 1:1 (0:1, 1:1), 4:3 - серія пенальті

Жеребкування півфінальних пар відбудеться 8 березня, о 14:00.

Джерело - Чемпіон.

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