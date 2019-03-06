Чудо-гол Шене у ворота Реала очима вболівальників

Півзахисник амстердамського Аякса Лессе Шене забив феноменальний гол у ворота Реала в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
На 72-й хвилині матчу серб майстерно, немов рукою, поклав м'яч у дев'ятку воріт Тібо Куртуа.
А ось так це божевілля побачили вболівальники.
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Нагадаємо, напередодні Аякс на виїзді розбив Реал та вибив вершкових з Ліги чемпіонів.
Після гри Тадич заявив, що матч проти Реалу - найкращий футбол у його житті.
Раніше повідомлялося, що фінт Тадича, у грі з Реалом, став найкращим моментом вівторка в ЛЧ.
Джерело - Чемпіон.
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