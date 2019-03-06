Нападник Аякса: Це найкращий футбол, у який я коли-небудь грав

Форвард амстердамського Аякса Душан Тадич пишається перемогою над мадридським Реалом в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам футболіст

"Можливо, це найкращий футбол, у який я коли-небудь грав. Ми перемогли найкращий клуб у світі.

Я дуже пишаюся і думаю, що ми порадували багатьох людей. У футболі просто потрібно розслабитися і насолоджуватися грою", - наводить слова Тадича офіційний сайт УЄФА.