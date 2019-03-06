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Нападник Аякса: Це найкращий футбол, у який я коли-небудь грав

Сьогодні 11:16 1382 0
Нападник Аякса: Це найкращий футбол, у який я коли-небудь грав

Форвард амстердамського Аякса Душан Тадич пишається перемогою над мадридським Реалом в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам футболіст

"Можливо, це найкращий футбол, у який я коли-небудь грав. Ми перемогли найкращий клуб у світі.

Я дуже пишаюся і думаю, що ми порадували багатьох людей. У футболі просто потрібно розслабитися і насолоджуватися грою", - наводить слова Тадича офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Аякс розгромив Реал в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. А Тоттенгем мінімально переграв Боруссію.

 

Джерело - Чемпіон.

#Реал, #Аякс, #Ліга чемпіонів
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