Пес найкращого гонщика світу перевірив його шини на міцність. ВІДЕО

П'ятиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон опублікував у своєму Твіттері відео зі своєю собакою по кличці Роско.

Roscoe inspecting the tyres. Yup he concurs they are too hard to bite 🤣 https://t.co/uJZXf1vO0L pic.twitter.com/7OWD3XSWpe