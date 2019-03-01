Пес найкращого гонщика світу перевірив його шини на міцність. ВІДЕО

П'ятиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон опублікував у своєму Твіттері відео зі своєю собакою по кличці Роско.

"Роско оглядає шини. Так, він погоджується, що вони занадто жорсткі, щоб кусати", - підписав 34-річний пілот Мерседеса.

Roscoe inspecting the tyres. Yup he concurs they are too hard to bite 🤣 https://t.co/uJZXf1vO0L pic.twitter.com/7OWD3XSWpe — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 28 лютого 2019 р.

Джерело - Чемпіон.

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