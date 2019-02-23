Відома російська спортсменка відвідала гру збірної України в Києві. ФОТО. ВІДЕО

Колишня 5 ракетка світу з тенісу росіянка Анна Чакветадзе була присутньою на грі відбору до чемпіонату світу Україна - Чорногорія.

Про це повідомляє кореспондент Чемпіона.

Чакветадзе дуже уважно спостерігала за грою, та емоційно підтримувала українську команду.

Під час самої гри росіянка опублікувала відео в сторіз свого Instagram.

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Також на грі була присутня друга ракетка України Леся Цуренко. Під час великої перерви та третьої чверті, спортсменки по-дружньому дуже жваво щось обговорювали.

Подробиці візиту до Києва зіркової тенісистки наразі не відомі.

Нагадаємо, що збірна України поступилася чорногорцям і втратили шанси потрапити на чемпіонат світу.

Джерело - Чемпіон.

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