Збірна України програла Чорногорії в матчі кваліфікації на чемпіонат світу

Національна збірна України в одинадцятому матчі кваліфікації на ЧС-2019 програла Чорногорії.

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Українські баскетболісти впевнено виграли першу чверть 34:17. У другій десятихвилинці гравці здивували кількістю набраних очок, всього 15 на обидві команди.

Після перерви Україна почала втрачати перевагу, поступившись у третій чверті 16:25. Таким чином, перед завершальною десятихвилинкою українці вели з різницею в три очки.

На початку останньої чверті Чорногорія вперше в матчі повела в рахунку і не упустила перемогу. Відзначимо, що в кінцівці зустрічі Бобров зрівняв рахунок, але за мить до цього прозвучала сирена.

Таким чином, Україна втратила будь-які шанси на вихід з групи.

Наступний матч українські баскетболісти проведуть 25 лютого на виїзді проти Словенії.

Чемпіонат світу

Кваліфікація. Європа

Група I

22 лютого

Україна - Чорногорія 74:76 (34:17, 6:9, 16:25, 18:25)

Джерело - Чемпіон.