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Не Спасібо, а Дякую - Соль заговорив українською. ФОТО
Фран Соль

Новачок Динамо Фран Соль потроху вчить українську.

Про це розповів заступник головного редактора спорт-експрес в Україіні Дмитро Ільченко.

Нагадаємо, що Соль забив переможний м'яч у ворота Олімпіакоса.

Раніше повідомлялося, що Динамо потрапило на Челсі в Лізі Європи.

Джерело - Чемпіон.

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