Не Спасібо, а Дякую - Соль заговорив українською. ФОТО

Новачок Динамо Фран Соль потроху вчить українську.
Про це розповів заступник головного редактора спорт-експрес в Україіні Дмитро Ільченко.
«Спасибо!» - практически без акцента сказал Фран Соль, получив футболку с девятым номером из рук Александра Хацкевича. Но тут же, бросив извиняющийся взгляд на переводчика Бориса Ищенко, поспешил исправиться: «Дякую!»— Dmytro Ilchenko (@dmytroilchenko) February 20, 2019
Скоро в "СЭ" - мой репортаж из тренировочного лагеря киевлян.
Нагадаємо, що Соль забив переможний м'яч у ворота Олімпіакоса.
Раніше повідомлялося, що Динамо потрапило на Челсі в Лізі Європи.
Джерело - Чемпіон.
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