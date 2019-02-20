Лень і Михайлюк закликали підтримати збірну України. ВІДЕО

Представники України в НБА центровий Атланти Олексій Лень і захисник Детройта Святослав Михайлюк підтримали збірну України.

Напередодні заключних матчів кваліфікації проти Чорногорії (будинки 22 лютого) і Словенії (на виїзді 25 лютого) зіркові легіонери записали звернення до команди зі словами підтримки і запросили уболівальників підтримати збірну в надзвичайно важливому домашньому матчі.

Нагадаємо, Українська баскетболістка взяла участь у легендарному челленджі. А Пустовий не зіграє за збірну у вирішальних матчах відбору.

Джерело - Чемпіон.