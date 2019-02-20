Українська баскетболістка взяла участь у легендарному челленджі. ВІДЕО

Українська баскетболістка Ольга Мазніченко разом з одноклубницями успішно виконали відомий челлендж.
Відео перформансу з'явилося в Instahram спортсменки.
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Нагадаємо, що Пустовий не зіграє за збірну у вирішальних матчах відбору.
Раніше команда Леброна виграла у Команди Янніса у матчі всіх зірок НБА.
Джерело - Чемпіон.
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