Українська баскетболістка взяла участь у легендарному челленджі. ВІДЕО

Українська баскетболістка Ольга Мазніченко разом з одноклубницями успішно виконали відомий челлендж.

Відео перформансу з'явилося в Instahram спортсменки.

Нагадаємо, що Пустовий не зіграє за збірну у вирішальних матчах відбору.

Раніше команда Леброна виграла у Команди Янніса у матчі всіх зірок НБА.

Джерело - Чемпіон.

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