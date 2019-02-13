Циганков: Проблема, що у нас немає офіційних матчів

Гравці Динамо готові битися один за одного щоб досягти результату в матчі Ліги Європи проти Олімпіакоса.

Про це розповів півзахисник киян Віктор Циганков.

"Ми знаємо, хто такі греки, і як вони можуть себе поводити, але перш за все ми готуємося грати у футбол.

Відсутність ігрової практики? Так, це проблема, що у нас немає офіційних матчів перед такими іграми. Але у нас були збори, команда підготувалася, і ми будемо грати один за одного, щоб досягти результату.

Погода не має значення. Тут навіть тепліше, ніж у Києві. І нам не звикати грати за такої погоди", – сказав Циганков на прес-конференції перед матчем з Олімпіакосом у середу в Афінах.