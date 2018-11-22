Російський коментатор навдало пожартував про український Майдан. ВІДЕО

Російський коментатор Дєніс Цаплінд під час трансляції матчу чемпіонату Аргентини, вирішив пожартувати з прізвища захисника Боки Хуніорс Джонатана Майдани.

Жарт виявися не смішним...

Нагадаємо, що Україна не зіграє з Росією та Німеччиною на Євро 2020: визначилися склади кошиків для жеребкування.

Раніше Швеція залишила Росію поза елітою європейського футболу.

Джерело - Чемпіон.

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