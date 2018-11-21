Україна не зіграє з Росією та Німеччиною на Євро 2020: визначилися склади кошиків для жеребкування

З останнім поєдинком групового етапу Ліги націй визначилися всі кошики жеребкування Євро-2020.

Усі 55 національних збірних будуть розділені на 5 кошиків по 10 команд і 1 кошик з 5 найгірших команд Європи.

Національна збірна України увійшла до другого кошика.

Кошик №1: Португалія, Швейцарія, Нідерланди, Англія, Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Хорватія, Польща

Кошик №2: Німеччина, Ісландія, Боснія і Герцеговина, Україна, Данія, Росія, Австрія, Уельс, Чехія, Швеція

Кошик №3: Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія, Ізраїль, Болгарія, Шотландія

Кошик №4: Угорщина, Румунія, Греція, Албанія, Чорногорія, Кіпр, Естонія, Грузія, Литва, Словенія.

Кошик №5: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Гібралтар, Казахстан, Косово, Люксембург, Македонія, Молдова, Фарерські острови.

Кошик №6: Мальта, Андорра, Латвія, Ліхтенштейн, Сан-Марино.

Нагадаємо, збірна України зіграла у товариському матчі з Туреччиною вінчию 0:0.

Збірна Швеції перемогла на своєму полі Росію та не пустила її до найсильнішого дивізіону Ліги націй.

Джерело - Чемпіон.