Порошенко та Гройсман привітали Усика з перемогою. ФОТО

Президент та Прем'єр міністр України привітали абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика з перемогою.

Про це вони написали у своєму Twitter.

Фантастична ніч для всіх шанувальників боксу.



Наш @usykaa впевнено переміг британця Тоні Беллью та захистив титул абсолютного чемпіона світу з боксу у першій важкій вазі. Жодної секунди не сумнівався, що наш Олександр виграє.



Дякую за гідну чемпіона боротьбу. Пишаємось тобою! pic.twitter.com/VO4d8jfcSb — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 листопада 2018 р.

Вітаю Олександра Усика з перемогою в бою проти британця Тоні Белью і захистом звання абсолютного чемпіона світу. Молодець! pic.twitter.com/5vRxB3PyQv — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 10 листопада 2018 р.

Джерело - Чемпіон.