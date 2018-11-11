Порошенко та Гройсман привітали Усика з перемогою. ФОТО

Президент та Прем'єр міністр України привітали абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика з перемогою.
Про це вони написали у своєму Twitter.
Фантастична ніч для всіх шанувальників боксу.— Петро Порошенко (@poroshenko) 10 листопада 2018 р.
Наш @usykaa впевнено переміг британця Тоні Беллью та захистив титул абсолютного чемпіона світу з боксу у першій важкій вазі. Жодної секунди не сумнівався, що наш Олександр виграє.
Дякую за гідну чемпіона боротьбу. Пишаємось тобою! pic.twitter.com/VO4d8jfcSb
Вітаю Олександра Усика з перемогою в бою проти британця Тоні Белью і захистом звання абсолютного чемпіона світу. Молодець! pic.twitter.com/5vRxB3PyQv— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 10 листопада 2018 р.
Джерело - Чемпіон.