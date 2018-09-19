Ідеальний штрафний від Мессі очима вболівальників. ВІДЕО

18 вересня на груповому етапі ЛЧ зустрічалися Барселона та ПСВ. Каталонці здобули впевнену перемогу над нідерландським клубом.

Першим голом у матчі відзначився Лео Мессі. Шикарним ударом зі штрафного аргентинець поклав м'яч у ліву дев'ятку від голкіпера ПСВ.

Неймовірний за красою та виконанням штрафний був знятий на любительский пристрій кимось із уболівальників.

Нагадаємо, що Фірміно нагадав, що ледве не лишився ока.

Джерело - Чемпіон.

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