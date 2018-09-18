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Найгірші 20 секунд в історії футболу. ВІДЕО

Італійський журнал l'Ultimo Uomo вибрав найгірші 20 секунд в історії футболу і пояснив чому - в 25 пунктах. Під роздачу потрапив матч Кубка Англії-1992 / 93, у якому "Манчестер Сіті переміг КПР 2:1.

Комічний епізод трапився ще за рахунку 0:0. Після кутового біля своїх воріт півзахисник Ман Сіті Стів Макмахон (номер 4) раптово кинувся в обведення і віддав незграбний пас воротареві. Після серії рикошетів голкіпер Тоні Котон вирішив не брати м'яч в руки і засадив по нерухомому гравцю КПР. Найбільше при цьому не пощастило дев'ятці КПР Лесу Фердинанду. Форвард, який у тому сезоні забив 20 голів у Прем'єр-лізі, не зміг переправити м'яч у ворота ні з першої, ні з другої спроби. Це треба бачити.

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Джерело - Чемпіон.

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