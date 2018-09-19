Святкування дня: як Фірміно нагадав, що ледве не лишився ока. ВІДЕО

Учора, 19 вересня, нападник Ліверпуля Роберто Фірміно забив вирішальний м'яч у матчі з ПСЖ та приніс перемогу мерсисайдцям із рахунком 3:2.
Однак, також запам'яталося незвичне святкування голу.
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Фірміно приклав руку до лівого ока, чим передав привіт захиснику Тотенгема Яну Вертонгену, який майже не залишив нападника без ока у минулому турі АПЛ.
Слід зауважити, що Фірміно не грав зі стартових хвилин, як того чекала більшість. На думку експертів це було пов'язано з пробемами зору.
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Джерело - Чемпіон.
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