Святкування дня: як Фірміно нагадав, що ледве не лишився ока. ВІДЕО

Учора, 19 вересня, нападник Ліверпуля Роберто Фірміно забив вирішальний м'яч у матчі з ПСЖ та приніс перемогу мерсисайдцям із рахунком 3:2.

Однак, також запам'яталося незвичне святкування голу.

Фірміно приклав руку до лівого ока, чим передав привіт захиснику Тотенгема Яну Вертонгену, який майже не залишив нападника без ока у минулому турі АПЛ.

Слід зауважити, що Фірміно не грав зі стартових хвилин, як того чекала більшість. На думку експертів це було пов'язано з пробемами зору.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua