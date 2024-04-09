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Стали відомі склади чоловічої та жіночої збірних України на сезон-2024/25

Сьогодні 15:21 148 0
Стали відомі склади чоловічої та жіночої збірних України на сезон-2024/25
#збірна України з біатлону

Джерело - Чемпіон.

Федерація біатлону України оприлюднила склади чоловічої та жіночої національних команд на наступний сезон. 

Чоловіки

  1. Дмитро Підручний
  2. Антон Дудченко
  3. Віталій Мандзин
  4. Тарас Лесюк
  5. Денис Насико
  6. Артем Тищенко
  7. Богдан Цимбал
  8. Руслан Ткаленко
  9. Степан Кінаш
  10. Богдан Борковський
  11. Сергій Супрун

Жінки

  1. Юлія Джіма
  2. Христина Дмитренко
  3. Анастасія Меркушина
  4. Ірина Петренко
  5. Анна Кривонос
  6. Олександра Меркушина
  7. Любов Кип’яченкова
  8. Олена Городна
  9. Юлія Городна
  10. Надія Белкіна
  11. Лілія Стеблина
  12. Ксенія Приходько
  13. Тетяна Тарасюк

Сезон-2024/25 триватиме з 30 листопада по 23 березня. Чоловічу збірну до нового змагального періоду готуватиме Надія Білова, яку 9 квітня офіційно затвердили на посаді старшої тренерки. 

Нагадаємо, напередодні з'явилась інформація, що лідер чоловічої команди Дмитро Підручний готуватиметься до Олімпійських ігор-2026 за індивідуальною програмою під керівництвом попереднього тренера збірної Юрая Санітри.

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