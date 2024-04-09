Стали відомі склади чоловічої та жіночої збірних України на сезон-2024/25

Джерело - Чемпіон.
Федерація біатлону України оприлюднила склади чоловічої та жіночої національних команд на наступний сезон.
Чоловіки
- Дмитро Підручний
- Антон Дудченко
- Віталій Мандзин
- Тарас Лесюк
- Денис Насико
- Артем Тищенко
- Богдан Цимбал
- Руслан Ткаленко
- Степан Кінаш
- Богдан Борковський
- Сергій Супрун
Жінки
- Юлія Джіма
- Христина Дмитренко
- Анастасія Меркушина
- Ірина Петренко
- Анна Кривонос
- Олександра Меркушина
- Любов Кип’яченкова
- Олена Городна
- Юлія Городна
- Надія Белкіна
- Лілія Стеблина
- Ксенія Приходько
- Тетяна Тарасюк
Сезон-2024/25 триватиме з 30 листопада по 23 березня. Чоловічу збірну до нового змагального періоду готуватиме Надія Білова, яку 9 квітня офіційно затвердили на посаді старшої тренерки.
Нагадаємо, напередодні з'явилась інформація, що лідер чоловічої команди Дмитро Підручний готуватиметься до Олімпійських ігор-2026 за індивідуальною програмою під керівництвом попереднього тренера збірної Юрая Санітри.