Стали відомі переможці чоловічого та жіночого мас-старту чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

У останній день чемпіонату України з біатлону 2024 року, який проходить у Буковелі, відбулися чоловіча і жіноча гонки з масовим стартом.

У жінок на старт вийшло лише 16 учасниць, 7 з яких – дівчата юнацького віку. Одна з них, Валерія Шейгас, змогла фінішувати на високій п’ятій позиції, припустившись лише трьох хиб на вогневих рубежах. Перемогу здобула Анастасія Меркушина, а досвічена Валентина Семеренко зайняла 8 місце.

Чемпіонат України з біатлону.

Мас-старт. Жінки

Буковель

27 березня

1. Анастасія Меркушина (0+1+1+2) 28:03,7

2. Любов Кип'яченкова (2+0+3+0) +20,6

3. Валерія Дмитренко (2+0+0+1) +27,5

4. Дарина Чалик (1+1+2+1) +56,6

5. Валерія Шейгас (1+1+0+1) +1:11,0

6. Лілія Стеблина (1+1+3+1) +1:19,3

У чоловіків кількість учасників була значно більшою, але - натомість жодного з представників основи. Перемогу святкував Степан Кінаш.

Чемпіонат України з біатлону.

Мас-старт. Чоловіки

Буковель

27 березня

1. Степан Кінаш (2+1+0+1) 33:30,8

2. Роман Боровик (1+0+1+0) +6,7

3. Олександр Пономаренко (1+0+2+2) +14,1

4. Сергій Супрун (3+1+1+2) +35,1

5. Сергій Телень (0+0+2+2) +1:14,7

6. Євген Івченко (1+3+0+0) +2:20,1

Нагадаємо, що 26 березня відбулися чоловічі та жіночі естафетні гонки чемпіонату України.