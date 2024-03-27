Головне
Як Ребров мітить на найуспішнішого тренера в історії збірної: 5 уроків за підсумками матчу Україна - Ісландія
Сьогодні 12:50 1209
Шевадзуцький поб'ється з Пулевим за пояс WBA International
Сьогодні 14:45 155
Богачук — Мендоса: усе про бій за титул чемпіона світу WBC
Сьогодні 14:05 1406
"Браво, Ребров! Сумніваюсь, що умовний Петраков посадив би на "банку" Зінченка" — головред Чемпіона
Сьогодні 12:00 1101
Стало відомо, скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024
Сьогодні 11:53 38220 1
Голуб про поєдинок Берінчик - Наваррете: 18 травня відбудеться бій всього нашого життя
Сьогодні 11:38 335
Євро-2024: календар матчів збірної України в групі E
Сьогодні 10:27 13198 2
Сила — в простоті: збірна України відійшла від футболу Реброва і вийшла на Євро
Сьогодні 08:52 3474 1
Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України
Сьогодні 01:03 51013 2
Ребров розповів, чи є в збірній основний воротар
Сьогодні 00:41 1767
Прямі трансляції
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
23.03.2024 07:57 896
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:25 889
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:10 1045
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
22.03.2024 13:23 1064
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
22.03.2024 12:00 948

Стали відомі переможці чоловічого та жіночого мас-старту чемпіонату України

Сьогодні 13:44 224 0
Стали відомі переможці чоловічого та жіночого мас-старту чемпіонату України
#Анастасія Меркушина, #біатлон, #Кінаш, #Валентина Семеренко, #Чемпіонат України з біатлону

Джерело - Чемпіон.

У останній день чемпіонату України з біатлону 2024 року, який проходить у Буковелі, відбулися чоловіча і жіноча гонки з масовим стартом.

У жінок на старт вийшло лише 16 учасниць, 7 з яких – дівчата юнацького віку. Одна з них, Валерія Шейгас, змогла фінішувати на високій п’ятій позиції, припустившись лише трьох хиб на вогневих рубежах. Перемогу здобула Анастасія Меркушина, а досвічена Валентина Семеренко зайняла 8 місце.

Чемпіонат України з біатлону.

Мас-старт. Жінки

Буковель

27 березня

1.  Анастасія Меркушина (0+1+1+2)  28:03,7

2.  Любов Кип'яченкова (2+0+3+0)  +20,6

3.  Валерія Дмитренко (2+0+0+1)  +27,5

4.  Дарина Чалик (1+1+2+1)  +56,6

5.  Валерія Шейгас (1+1+0+1)  +1:11,0

6.  Лілія Стеблина (1+1+3+1)  +1:19,3

У чоловіків кількість учасників була значно більшою, але - натомість жодного з представників основи. Перемогу святкував Степан Кінаш.

Чемпіонат України з біатлону.

Мас-старт. Чоловіки

Буковель

27 березня

1.  Степан Кінаш  (2+1+0+1)  33:30,8

2.  Роман Боровик  (1+0+1+0)  +6,7

3.  Олександр Пономаренко  (1+0+2+2)  +14,1

4.  Сергій Супрун  (3+1+1+2)  +35,1

5.  Сергій Телень  (0+0+2+2)  +1:14,7

6.  Євген Івченко  (1+3+0+0)  +2:20,1

Нагадаємо, що 26 березня відбулися чоловічі та жіночі естафетні гонки чемпіонату України.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024 Стало відомо, скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024 38221 1
Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України 51013 2
Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 14947
Збірна України на останніх хвилинах вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024 Збірна України на останніх хвилинах вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024 61707 17
Визначились усі учасники фінальної частини Євро-2024 Визначились усі учасники фінальної частини Євро-2024 54774
Україна — Ісландія 2:1. Як це було Україна — Ісландія 2:1. Як це було 47375
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 92086
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15077
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16372 2
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13311
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 20641 1
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 47723 1