Джерело - Чемпіон.

Італійська біатлоністка Ліза Віттоці виграла Великий кришталевий глобус цього сезону, фінішувавши 21-ю в гонці з масовим стартом на дев'ятому етапі Кубку світу-2023/24 в канадському Кенморі.

Перемогу в масстарті здобула француженка Лу Жанмонно, другою стала Яніна Хеттіх-Вальц з Німеччини, бронзову нагороду завоювала представниця Франції Жілон Гігонна.

Єдиною представницею України була Юлія Джима, яка прийшла на фініш на 23-й позиції.

Зазначимо, що Віттоцці випередила Жанмонно в загальному заліку на 23 очки.

Кубок світу-2023/24 з біатлону

Кенмор, Канада

Масстарт, жінки

17 березня

1. Лу Жанмонно (0+0+0+1) 32:55,0 2. Яніна Хеттіх-Вальц (0+0+0+1) +11,9 3. Жілонн Гігонна (0+0+0+0) +15,8 ... 23. Юлія Джима (0+1+1+2) +2:29,4

Завершиться біатлонний сезон-2023/2024 чоловічим масстартом, який відбудеться сьогодні, 17 березня. Початок о 23:20 за київським часом.

Напередодні Україна втратила одну квоту в особистих гонках чоловіків у Кубку світу.