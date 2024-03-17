Джерело - Чемпіон.
Італійська біатлоністка Ліза Віттоці виграла Великий кришталевий глобус цього сезону, фінішувавши 21-ю в гонці з масовим стартом на дев'ятому етапі Кубку світу-2023/24 в канадському Кенморі.
Перемогу в масстарті здобула француженка Лу Жанмонно, другою стала Яніна Хеттіх-Вальц з Німеччини, бронзову нагороду завоювала представниця Франції Жілон Гігонна.
Єдиною представницею України була Юлія Джима, яка прийшла на фініш на 23-й позиції.
Зазначимо, що Віттоцці випередила Жанмонно в загальному заліку на 23 очки.
Завершиться біатлонний сезон-2023/2024 чоловічим масстартом, який відбудеться сьогодні, 17 березня. Початок о 23:20 за київським часом.
Напередодні Україна втратила одну квоту в особистих гонках чоловіків у Кубку світу.