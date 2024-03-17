Головне
Українська тенісистка грає турніри в парі з росіянкою
Вчора 21:53 58811 27
Віттоцці виграла Великий кришталевий глобус, фінішувавши 21-ю в масстарті в Кенморі
Сьогодні 19:59 165
Українські парастрільці завоювали 7 нагород Кубку світу в Індії
Сьогодні 19:26 120
Динамо перемагає, Рух дивує, Шахтар мріє: підсумки 21 туру УПЛ
Сьогодні 18:50 276 1
Українські шаблістки здобули бронзу на Кубку світу в Бельгії
Сьогодні 16:34 2375
Джойс технічним нокаутом переміг Алі
Сьогодні 11:30 631
Сахарук завоювала ліцензію на Олімпійські ігри у спортивній ходьбі
Сьогодні 08:50 276
Алькарас здобув видовищну вольову перемогу над Сіннером у півфіналі Індіан-Веллса
Сьогодні 04:44 923
Реал із Луніним переграв Осасуну, Жирона з Довбиком поступилася Хетафе: результати матчів Ла Ліги
Сьогодні 00:03 1414
Бо виграв перс'ют у Кенморі та перевершив рекорд Фуркада за кількістю перемог у кар'єрі
Вчора 23:51 13716 3
Прямі трансляції

Віттоцці виграла Великий кришталевий глобус, фінішувавши 21-ю в масстарті в Кенморі

Сьогодні 19:59 165 0
Віттоцці виграла Великий кришталевий глобус, фінішувавши 21-ю в масстарті в Кенморі
#Юлія Джима

Джерело - Чемпіон.

Італійська біатлоністка Ліза Віттоці виграла Великий кришталевий глобус цього сезону, фінішувавши 21-ю в гонці з масовим стартом на дев'ятому етапі Кубку світу-2023/24 в канадському Кенморі.

Перемогу в масстарті здобула француженка Лу Жанмонно, другою стала Яніна Хеттіх-Вальц з Німеччини, бронзову нагороду завоювала представниця Франції Жілон Гігонна.

Єдиною представницею України була Юлія Джима, яка прийшла на фініш на 23-й позиції.

Зазначимо, що Віттоцці випередила Жанмонно в загальному заліку на 23 очки.

Кубок світу-2023/24 з біатлону
Кенмор, Канада
Масстарт, жінки
17 березня
1. Лу Жанмонно  (0+0+0+1)  32:55,0
2. Яніна Хеттіх-Вальц  (0+0+0+1)  +11,9
3. Жілонн Гігонна  (0+0+0+0)  +15,8
...
23. Юлія Джима  (0+1+1+2)  +2:29,4

Завершиться біатлонний сезон-2023/2024 чоловічим масстартом, який відбудеться сьогодні, 17 березня. Початок о 23:20 за київським часом.

Напередодні Україна втратила одну квоту в особистих гонках чоловіків у Кубку світу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українські шаблістки здобули бронзу на Кубку світу в Бельгії Українські шаблістки здобули бронзу на Кубку світу в Бельгії 2375
Чорноморець поступився Вересу в матчі 21 туру УПЛ Чорноморець поступився Вересу в матчі 21 туру УПЛ 2430
25 років тому Динамо перемогло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів 25 років тому Динамо перемогло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів 8239
Українська тенісистка грає турніри в парі з росіянкою Українська тенісистка грає турніри в парі з росіянкою 58811 27
Дніпро програв уперше в сезоні Мавпам, БІПА виграла в овертаймі у Галичини: результати матчів Суперліги Дніпро програв уперше в сезоні Мавпам, БІПА виграла в овертаймі у Галичини: результати матчів Суперліги 2659
Бо виграв перс'ют у Кенморі та перевершив рекорд Фуркада за кількістю перемог у кар'єрі Бо виграв перс'ют у Кенморі та перевершив рекорд Фуркада за кількістю перемог у кар'єрі 13716 3
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39399
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 165526 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 158708
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21937
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37521
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 319862