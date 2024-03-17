Головне
Українська тенісистка грає турніри в парі з росіянкою
Вчора 21:53 52712 26
Джойс технічним нокаутом переміг Алі
Сьогодні 11:30 192
Сахарук завоювала ліцензію на Олімпійські ігри у спортивній ходьбі
Сьогодні 08:50 184
Алькарас здобув видовищну вольову перемогу над Сіннером у півфіналі Індіан-Веллса
Сьогодні 04:44 684
Реал із Луніним переграв Осасуну, Жирона з Довбиком поступилася Хетафе: результати матчів Ла Ліги
Сьогодні 00:03 1309
Бо виграв перс'ют у Кенморі та перевершив рекорд Фуркада за кількістю перемог у кар'єрі
Вчора 23:51 12381 2
Інтер Маямі з Кривцовим розібрався з Ді Сі Юнайтед у регулярному чемпіонаті МЛС
Вчора 23:04 407
Макрон: Ми попросимо Росію зупинити вогонь під час Олімпійських ігор
Вчора 22:46 507
Брентфорд з Ярмолюком поступився Бернлі, Тоттенгем зазнав поразки від Фулгема: результати матчів АПЛ
Вчора 21:47 631
Вітоцці виграла останню гонку переслідування сезону Кубку світу
Вчора 20:22 478
Прямі трансляції

Чоловічий персьют Кубка світу Кенморі: огляд гонки

Сьогодні 12:44 58 0
Чоловічий персьют Кубка світу Кенморі: огляд гонки
#Йоганнес Бо, #Дмитро Підручний, #Артем Прима

Джерело - Чемпіон.

Норвежець Йоганнес Бо здобув перемогу в гонці переслідування на дев'ятому етапі Кубку світу-2023/24 з біатлону в канадському Кенморі.

Українські біатлоністи Артем Прима та Дмитро Підручний знялися з дистанції.

Зазначимо, що після цього тріумфу Бо перевершив легендарного француза Мартена Фуркада за кількістю перемог у кар'єрі - 84 проти 83. До іншого норвежця Уле-Ейнара Бйорндалена залишилося 11.

Кубок світу-2023/24 з біатлону
Кенмор, Канада
16 березня
1. Йоганнес-Тінгнес Бо  (1+1+0+1)  34:38,0
2. Себастьян Самуельссон (0+0+1+0)  +11,2
3. Ерік Перро (0+1+0+0)  +11,6
...
DNF  Артем Прима  (2+0+1...) 
DNF  Дмитро Підручний  (1+3...) 

Раніше Ліза Вітоцці виграла останню гонку переслідування сезону, Юлія Джима фінішувала 27-ю.

Завершиться біатлонний сезон-2023/2024 чоловічим та жіночим масстартом, який відбудеться завтра, 17 березня.

Напередодні Україна втратила одну квоту в особистих гонках чоловіків у Кубку світу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Костюк заробила шестизначну суму за виступ на турнірі в Індіан-Веллсі Костюк заробила шестизначну суму за виступ на турнірі в Індіан-Веллсі 1453
Бо виграв перс'ют у Кенморі та перевершив рекорд Фуркада за кількістю перемог у кар'єрі Бо виграв перс'ют у Кенморі та перевершив рекорд Фуркада за кількістю перемог у кар'єрі 12381 2
Українська тенісистка грає турніри в парі з росіянкою Українська тенісистка грає турніри в парі з росіянкою 52712 26
Виступ українок в Індіан-Веллсі-2024: короткі підсумки Виступ українок в Індіан-Веллсі-2024: короткі підсумки 1236 1
Реал із Луніним переграв Осасуну, Жирона з Довбиком поступилася Хетафе: результати матчів Ла Ліги Реал із Луніним переграв Осасуну, Жирона з Довбиком поступилася Хетафе: результати матчів Ла Ліги 1309
Кривбас вирвав перемогу над Колосом на останніх секундах матчу УПЛ Кривбас вирвав перемогу над Колосом на останніх секундах матчу УПЛ 6052
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 104284
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 64708
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117473
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 56737 1
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45359
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 96647