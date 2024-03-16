Джерело - Чемпіон.

Італійка Ліза Вітоцці здобула перемогу в гонці переслідування на дев'ятому етапі Кубку світу-2023/24 з біатлону в канадському Кенморі.

Другою фінішувала Лу Жанмонно з Франції, третьою її землячка Жустін Бреза-Буше.

Найкращою серед українок стала Юлія Джима, яка фінішувала 27-ю. До топ-40 перс'юту також увійшла Христина Дмитренко - 30-та позиція. Анастасія Меркушина та Ірина Петренко опинилися за межами залікової зони - 45-та та 47-ма відповідно.

Зазначимо, що після цієї перемоги Ліза Вітоцці очолила загальний рейтинг Кубку світу, обійшовши Інгрід Тандерволд. В італійки наразі 1071 заліковий бал, у норвежки - 1010.

Кубок світу-2023/24 з біатлону

Кенмор, Канада

Гонка переслідування, жінки

16 березня

1. Ліза Віттоцці (0+0+0+1) 28:15,9

2. Лу Жанмонно (1+0+1+1) +12,2

3. Жустін Бреза-Буше (2+1+0+0) +19,4

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27. Юлія Джима (0+0+1+2) +2:41,3

30. Христина Дмитренко (0+0+0+1) +2:51,9

45. Анастасія Меркушина (0+0+2+0) +4:07,2

47. Ірина Петренко (1+3+1+1) +4:16,5

Нагадаємо, що сьогодні, 16 березня, відбудеться чоловіча гонка переслідування. Початок о 22:10 за київським часом.

Завершиться біатлонний сезон-2023/2024 чоловічим та жіночим масстартом, який відбудеться завтра, 17 березня.

Напередодні Україна втратила одну квоту в особистих гонках чоловіків у Кубку світу.