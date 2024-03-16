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Вітоцці виграла останню гонку переслідування сезону Кубку світу

Сьогодні 20:22 124 0
Вітоцці виграла останню гонку переслідування сезону Кубку світу
#Анастасія Меркушина, #Вітоцці, #Юлія Джима, #Кубок світу з біатлону, #Ірина Петренко, #Христина Дмитренко

Джерело - Чемпіон.

Італійка Ліза Вітоцці здобула перемогу в гонці переслідування на дев'ятому етапі Кубку світу-2023/24 з біатлону в канадському Кенморі.

Другою фінішувала Лу Жанмонно з Франції, третьою її землячка Жустін Бреза-Буше.

Найкращою серед українок стала Юлія Джима, яка фінішувала 27-ю. До топ-40 перс'юту також увійшла Христина Дмитренко - 30-та позиція. Анастасія Меркушина та Ірина Петренко опинилися за межами залікової зони - 45-та та 47-ма відповідно.

Зазначимо, що після цієї перемоги Ліза Вітоцці очолила загальний рейтинг Кубку світу, обійшовши Інгрід Тандерволд. В італійки наразі 1071 заліковий бал, у норвежки - 1010.

Кубок світу-2023/24 з біатлону
Кенмор, Канада
Гонка переслідування, жінки
16 березня
1. Ліза Віттоцці  (0+0+0+1)  28:15,9
2. Лу Жанмонно  (1+0+1+1)  +12,2
3. Жустін Бреза-Буше  (2+1+0+0)  +19,4
...
27. Юлія Джима  (0+0+1+2)  +2:41,3
30. Христина Дмитренко  (0+0+0+1)  +2:51,9
45. Анастасія Меркушина  (0+0+2+0)  +4:07,2
47. Ірина Петренко  (1+3+1+1)  +4:16,5

Нагадаємо, що сьогодні, 16 березня, відбудеться чоловіча гонка переслідування. Початок о 22:10 за київським часом.

Завершиться біатлонний сезон-2023/2024 чоловічим та жіночим масстартом, який відбудеться завтра, 17 березня.

Напередодні Україна втратила одну квоту в особистих гонках чоловіків у Кубку світу.

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