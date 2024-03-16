Джерело - Чемпіон.
Італійка Ліза Вітоцці здобула перемогу в гонці переслідування на дев'ятому етапі Кубку світу-2023/24 з біатлону в канадському Кенморі.
Другою фінішувала Лу Жанмонно з Франції, третьою її землячка Жустін Бреза-Буше.
Найкращою серед українок стала Юлія Джима, яка фінішувала 27-ю. До топ-40 перс'юту також увійшла Христина Дмитренко - 30-та позиція. Анастасія Меркушина та Ірина Петренко опинилися за межами залікової зони - 45-та та 47-ма відповідно.
Зазначимо, що після цієї перемоги Ліза Вітоцці очолила загальний рейтинг Кубку світу, обійшовши Інгрід Тандерволд. В італійки наразі 1071 заліковий бал, у норвежки - 1010.
Нагадаємо, що сьогодні, 16 березня, відбудеться чоловіча гонка переслідування. Початок о 22:10 за київським часом.
Завершиться біатлонний сезон-2023/2024 чоловічим та жіночим масстартом, який відбудеться завтра, 17 березня.
Напередодні Україна втратила одну квоту в особистих гонках чоловіків у Кубку світу.