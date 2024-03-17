Джима відібралася в останній масстарт сезону на Кубку світу

Підручний не кваліфікувався через зняття з персьюту

Джерело - Чемпіон.

В останній гонці сезону Кубку світу з біатлону на етапі у Кенморі з українjr виступить лише Юлія Джима.

За підсумками персьютів, місце у масстарті здобула лише Джима.

Підручний знявся з гонки переслідування після двох вогневих рубежів, на яких заробив чотири кола штрафу. Він не здобув залікових очок: для кваліфікації у масстарт Дмитру не вистачило чотирьох балів. Українець ще зберігає теоретичні шанси виступити у гонці з масовим стартом: він є п'ятим запасним. Для того, щоб пробігти масстарт, українцеві потрібно, щоб одразу п'ять біатлоністів, які перебувають попереду нього, знялися з гонки.

Масстарти на етапі Кубку світу в Кенморі відбудуться у неділю, 18 лютого. Жіночий розпочнеться о 19:10, чоловічий - о 23:20.

Нагадаємо Україна втратила одну квоту в особистих гонках чоловіків у наступному сезоні Кубку світу.