Бо виграв перс'ют у Кенморі та перевершив рекорд Фуркада за кількістю перемог у кар'єрі

Джерело - Чемпіон.

Норвежець Йоганнес Бо здобув перемогу в гонці переслідування на дев'ятому етапі Кубку світу-2023/24 з біатлону в канадському Кенморі.

Другим фінішував Себстьян Самуельсон зі Швеції, третім став француз Ерік Перро.

Українські біатлоністи Артем Прима та Дмитро Підручний знялися з дистанції.

Зазначимо, що після цього тріумфу Бо перевершив легендарного француза Мартена Фуркада за кількістю перемог у кар'єрі - 84 проти 83. До іншого норвежця Уле-Ейнара Бйорндалена залишилося 11.

Кубок світу-2023/24 з біатлону

Кенмор, Канада

Гонка переслідування, чоловіки

16 березня

1. Йоганнес-Тінгнес Бо (1+1+0+1) 34:38,0 2. Себастьян Самуельссон (0+0+1+0) +11,2 3. Ерік Перро (0+1+0+0) +11,6 ... DNF Артем Прима (2+0+1...) DNF Дмитро Підручний (1+3...)

Раніше Ліза Вітоцці виграла останню гонку переслідування сезону, Юлія Джима фінішувала 27-ю.

Завершиться біатлонний сезон-2023/2024 чоловічим та жіночим масстартом, який відбудеться завтра, 17 березня.

Напередодні Україна втратила одну квоту в особистих гонках чоловіків у Кубку світу.