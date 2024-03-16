Бо виграв перс'ют у Кенморі та перевершив рекорд Фуркада за кількістю перемог у кар'єрі

Джерело - Чемпіон.
Норвежець Йоганнес Бо здобув перемогу в гонці переслідування на дев'ятому етапі Кубку світу-2023/24 з біатлону в канадському Кенморі.
Другим фінішував Себстьян Самуельсон зі Швеції, третім став француз Ерік Перро.
Українські біатлоністи Артем Прима та Дмитро Підручний знялися з дистанції.
Зазначимо, що після цього тріумфу Бо перевершив легендарного француза Мартена Фуркада за кількістю перемог у кар'єрі - 84 проти 83. До іншого норвежця Уле-Ейнара Бйорндалена залишилося 11.
Раніше Ліза Вітоцці виграла останню гонку переслідування сезону, Юлія Джима фінішувала 27-ю.
Завершиться біатлонний сезон-2023/2024 чоловічим та жіночим масстартом, який відбудеться завтра, 17 березня.
Напередодні Україна втратила одну квоту в особистих гонках чоловіків у Кубку світу.