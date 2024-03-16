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Бо виграв перс'ют у Кенморі та перевершив рекорд Фуркада за кількістю перемог у кар'єрі

Вчора 23:51 520 0
Бо виграв перс'ют у Кенморі та перевершив рекорд Фуркада за кількістю перемог у кар'єрі
#Йоганнес Бо, #Дмитро Підручний, #Артем Прима, #Мартен Фуркад

Джерело - Чемпіон.

Норвежець Йоганнес Бо здобув перемогу в гонці переслідування на дев'ятому етапі Кубку світу-2023/24 з біатлону в канадському Кенморі.

Другим фінішував Себстьян Самуельсон зі Швеції, третім став француз Ерік Перро.

Українські біатлоністи Артем Прима та Дмитро Підручний знялися з дистанції.

Зазначимо, що після цього тріумфу Бо перевершив легендарного француза Мартена Фуркада за кількістю перемог у кар'єрі - 84 проти 83. До іншого норвежця Уле-Ейнара Бйорндалена залишилося 11.

Кубок світу-2023/24 з біатлону
Кенмор, Канада
Гонка переслідування, чоловіки
16 березня
1. Йоганнес-Тінгнес Бо  (1+1+0+1)  34:38,0
2. Себастьян Самуельссон (0+0+1+0)  +11,2
3. Ерік Перро (0+1+0+0)  +11,6
...
DNF  Артем Прима  (2+0+1...) 
DNF  Дмитро Підручний  (1+3...) 

Раніше Ліза Вітоцці виграла останню гонку переслідування сезону, Юлія Джима фінішувала 27-ю.

Завершиться біатлонний сезон-2023/2024 чоловічим та жіночим масстартом, який відбудеться завтра, 17 березня.

Напередодні Україна втратила одну квоту в особистих гонках чоловіків у Кубку світу.

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