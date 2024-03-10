Перро виграв спринт на восьмому етапі Кубку світу, Прима - 39-й

Джерело - Чемпіон.
Французький біатлоніст Ерік Перро здобув перемогу на восьмому етапі Кубку світу-2023/24 в американському Солджер Голлоу.
Перро завдяки ідеальній стрільбі на вогневих рубежах випередив партнера по збірній Емільєна Жаклена. Для нього - це дебютне золото Кубку світу в особистій гонці. Замкнув трійку норвежець Йоган-Олав Ботн.
Найкращий результат серед українців показав Артем Прима, який посів 39-те місце.
- Ерік Перро (Франція, 0+0) 22:19.8
- Емільєн Жаклен (Франція, 0+2) +3.9
- Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+0) +11.3
- Штурла Легрейд (Норвегія, 0+1) +12.9
- Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0) +16.3
- Кемпбелл Райт (США, 0+1) +20.0
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Восьмий етап Кубку світу продовжиться гонками переслідування у жінок (початок - о 18:00 за київським часом) та чоловіків (початок - о 23:20 за київським часом).
Напередодні чоловіча збірна України з біатлону фінішувала у топ-10 в естафеті. Це другий найкращий результат у чоловічій естафеті в поточному сезоні.
Раніше Юлія Джима стала найкращою серед українок у жіночому спринті.