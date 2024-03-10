Перро виграв спринт на восьмому етапі Кубку світу, Прима - 39-й

Джерело - Чемпіон.

Французький біатлоніст Ерік Перро здобув перемогу на восьмому етапі Кубку світу-2023/24 в американському Солджер Голлоу.

Перро завдяки ідеальній стрільбі на вогневих рубежах випередив партнера по збірній Емільєна Жаклена. Для нього - це дебютне золото Кубку світу в особистій гонці. Замкнув трійку норвежець Йоган-Олав Ботн.

Найкращий результат серед українців показав Артем Прима, який посів 39-те місце.

Кубок світу-2023/24 з біатлону

Солджер Голлоу, США

Спринт, чоловіки

10 березня

Ерік Перро (Франція, 0+0) 22:19.8 Емільєн Жаклен (Франція, 0+2) +3.9 Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+0) +11.3 Штурла Легрейд (Норвегія, 0+1) +12.9 Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0) +16.3 Кемпбелл Райт (США, 0+1) +20.0

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39. Артем Прима (Україна, 0+1) +1:48.2

40. Антон Дудченко (Україна, 0+1) +1:51.4

48. Віталій Мандзин (Україна, 0+1) +2:01.0

55. Дмитро Підручний (Україна, 1+2) +2:10.2

78. Тарас Лесюк (Україна, 1+1) +2:46.0

Восьмий етап Кубку світу продовжиться гонками переслідування у жінок (початок - о 18:00 за київським часом) та чоловіків (початок - о 23:20 за київським часом).

Напередодні чоловіча збірна України з біатлону фінішувала у топ-10 в естафеті. Це другий найкращий результат у чоловічій естафеті в поточному сезоні.

Раніше Юлія Джима стала найкращою серед українок у жіночому спринті.