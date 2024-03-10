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Перро виграв спринт на восьмому етапі Кубку світу, Прима - 39-й

Сьогодні 08:11 169 0
Перро виграв спринт на восьмому етапі Кубку світу, Прима - 39-й
#Артем Прима

Джерело - Чемпіон.

Французький біатлоніст Ерік Перро здобув перемогу на восьмому етапі Кубку світу-2023/24 в американському Солджер Голлоу. 

Перро завдяки ідеальній стрільбі на вогневих рубежах випередив партнера по збірній Емільєна Жаклена. Для нього - це дебютне золото Кубку світу в особистій гонці. Замкнув трійку норвежець Йоган-Олав Ботн.

Найкращий результат серед українців показав Артем Прима, який посів 39-те місце.

Кубок світу-2023/24 з біатлону
Солджер Голлоу, США
Спринт, чоловіки
10 березня
  1. Ерік Перро (Франція, 0+0) 22:19.8
  2. Емільєн Жаклен (Франція, 0+2) +3.9
  3. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+0) +11.3
  4. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+1) +12.9
  5. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0) +16.3
  6. Кемпбелл Райт (США, 0+1) +20.0

...

39. Артем Прима (Україна, 0+1) +1:48.2
40. Антон Дудченко (Україна, 0+1) +1:51.4
48. Віталій Мандзин (Україна, 0+1) +2:01.0
55. Дмитро Підручний (Україна, 1+2) +2:10.2
78. Тарас Лесюк (Україна, 1+1) +2:46.0

Восьмий етап Кубку світу продовжиться гонками переслідування у жінок (початок - о 18:00 за київським часом) та чоловіків (початок - о 23:20 за київським часом).

Напередодні чоловіча збірна України з біатлону фінішувала у топ-10 в естафеті. Це другий найкращий результат у чоловічій естафеті в поточному сезоні.

Раніше Юлія Джима стала найкращою серед українок у жіночому спринті.

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