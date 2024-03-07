Бєлкіна фінішувала 35-ю в короткій індивідуальній гонці на Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.

Українка Надія Бєлкіна стала найкращою серед українок в короткій індивідуальній гонці на восьмому етапі Кубку IBU з біатлону сезону-2023/24, який триває в австрійському Обертілліаху.

Вона припустилась чотирьох хиб на вогневих рубежах та прийшла 35-ю, програвши переможниці понад три хвилини.

Гонку виграла німецька біатлоністка Ліза Шпарк, це її перше особисте "золото" на рівні Кубка IBU.

Кубок IBU - 8 етап

Обертілліах, Австрія

Коротка індивідуальна гонка, жінки

07 березня

Ліза Шпарк (Німеччина, 0+0+0+0) 36:34.6 хвилини Хлое Шевальє (Франція, 0+0+0+2) +12.5 Камілла Бене (Франція, 0+0+0+1) +17.1 Штефані Шерер (Німеччина, 0+1+0+0) +17.6 Анна Андексер (Австрія, 2+0+0+0) +33.9 Каролін Екдаль (Норвегія, 1+0+1+1) +55.7

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35. Надія Бєлкіна (Україна, 2+1+0+1) +3:49.8

36. Юлія Городна (Україна, 2+0+0+2) +3:50.3

43. Любов Кип'яченкова (Україна, 2+0+3+1) +4:43.8

44. Лілія Стеблина (Україна, 1+2+1+0) +4:44.5

49. Оксана Коваленко (Україна, 2+1+0+0) +5:14.3

Нагадаємо, збірна України фінішувала шостою в змішаній естафеті на етапі Кубку IBU.

Раніше Санітра оновив склад чоловічої команди на заключні етапи Кубка світу.