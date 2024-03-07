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Бєлкіна фінішувала 35-ю в короткій індивідуальній гонці на Кубку IBU

Сьогодні 14:17 116 0
Бєлкіна фінішувала 35-ю в короткій індивідуальній гонці на Кубку IBU
#Надія Бєлкіна

Джерело - Чемпіон.

Українка Надія Бєлкіна стала найкращою серед українок в короткій індивідуальній гонці на восьмому етапі Кубку IBU з біатлону сезону-2023/24, який триває в австрійському Обертілліаху.

Вона припустилась чотирьох хиб на вогневих рубежах та прийшла 35-ю, програвши переможниці понад три хвилини.

Гонку виграла німецька біатлоністка Ліза Шпарк, це її перше особисте "золото" на рівні Кубка IBU.

Кубок IBU - 8 етап
Обертілліах, Австрія
Коротка індивідуальна гонка, жінки
07 березня
  1. Ліза Шпарк (Німеччина, 0+0+0+0) 36:34.6 хвилини
  2. Хлое Шевальє (Франція, 0+0+0+2) +12.5
  3. Камілла Бене (Франція, 0+0+0+1) +17.1
  4. Штефані Шерер (Німеччина, 0+1+0+0) +17.6
  5. Анна Андексер (Австрія, 2+0+0+0) +33.9
  6. Каролін Екдаль (Норвегія, 1+0+1+1) +55.7

...

35. Надія Бєлкіна (Україна, 2+1+0+1) +3:49.8
36. Юлія Городна (Україна, 2+0+0+2) +3:50.3
43. Любов Кип'яченкова (Україна, 2+0+3+1) +4:43.8
44. Лілія Стеблина (Україна, 1+2+1+0) +4:44.5
49. Оксана Коваленко (Україна, 2+1+0+0) +5:14.3

Нагадаємо, збірна України фінішувала шостою в змішаній естафеті на етапі Кубку IBU.

Раніше Санітра оновив склад чоловічої команди на заключні етапи Кубка світу.

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