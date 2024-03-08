Джерело - Чемпіон.
Тренерський штаб чоловічої збірної України з біатлону визначився зі складом на естафету восьмого етапу Кубку світу-2024 у Солт-Лейк-Сіті, США.
Україну представлятимуть Артем Прима, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Антон Дудченко.
Чоловіча естафета в Солт-Лейк-Сіті відбудеться сьогодні, 8 березня, о 21:45 за київським часом.
Також передостанній етап Кубку світу розпочнуть українські біатлоністки, які виступлять у спринті.
Склад жіночої збірної України на спринт 8 етапу Кубку світу в Солт-Лейк-Сіті
26. Анастасія Меркушина
31. Христина Дмитренко
36. Юлія Джима
58. Ірина Петренко
77. Анна Кривонос
Напередодні п'ять медалей здобули українські парабіатлоністи на старті чемпіонату світу в канадському Принс-Джорджі.