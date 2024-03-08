Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб чоловічої збірної України з біатлону визначився зі складом на естафету восьмого етапу Кубку світу-2024 у Солт-Лейк-Сіті, США.

Україну представлятимуть Артем Прима, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Антон Дудченко.

Чоловіча естафета в Солт-Лейк-Сіті відбудеться сьогодні, 8 березня, о 21:45 за київським часом.

Також передостанній етап Кубку світу розпочнуть українські біатлоністки, які виступлять у спринті.

Склад жіночої збірної України на спринт 8 етапу Кубку світу в Солт-Лейк-Сіті

26. Анастасія Меркушина

31. Христина Дмитренко

36. Юлія Джима

58. Ірина Петренко

77. Анна Кривонос

Напередодні п'ять медалей здобули українські парабіатлоністи на старті чемпіонату світу в канадському Принс-Джорджі.