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Визначився склад збірної України на естафету етапу Кубку світу в Солт-Лейк-Сіті

Сьогодні 09:36 212 0
Визначився склад збірної України на естафету етапу Кубку світу в Солт-Лейк-Сіті
#Дмитро Підручний

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб чоловічої збірної України з біатлону визначився зі складом на естафету восьмого етапу Кубку світу-2024 у Солт-Лейк-Сіті, США.

Україну представлятимуть Артем Прима, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Антон Дудченко.

Чоловіча естафета в Солт-Лейк-Сіті відбудеться сьогодні, 8 березня, о 21:45 за київським часом.

Також передостанній етап Кубку світу розпочнуть українські біатлоністки, які виступлять у спринті.

Склад жіночої збірної України на спринт 8 етапу Кубку світу в Солт-Лейк-Сіті

26. Анастасія Меркушина
31. Христина Дмитренко
36. Юлія Джима
58. Ірина Петренко
77. Анна Кривонос

Напередодні п'ять медалей здобули українські парабіатлоністи на старті чемпіонату світу в канадському Принс-Джорджі.

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