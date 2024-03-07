Цимбал фінішував 12-м на етапі Кубку IBU в Обертілліаху

Джерело - Чемпіон.
Українець Богдан Цимбал посів 12-те місце в короткій індивідуальній гонці на заключному етапі Кубку IBU з біатлону сезону-2023/24, який триває в австрійському Обертілліаху.
Богдан закрив усі 20 мішеней на вогневих рубежах та програв лідеру 2:40 хвилини.
Перемогу в гонці здобув норвежець Матс Овербю.
Кубок IBU - 8 етап
Обертілліах, Австрія
Коротка індивідуальна гонка, чоловіки
07 березня
- Матс Евербю (Норвегія, 0+0+0+1) 39:28.4 хвилини
- Ісак Фрей (Норвегія, 0+0+0+1) +14.0
- Мартін Улдаль (Норвегія, 2+0+0+1) +43.5
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12. Богдан Цимбал (Україна, 0+0+0+0) +2:39.9
15. Руслан Ткаленко (Україна, 1+0+0+0) +3:02.8
25. Денис Насико (Україна, 1+1+0+0) +4:17.3
47. Артем Тищенко (Україна, 1+2+0+1) +5:43.5
60. Дмитро Грущак (Україна, 0+1+0+2) +6:46.1
73. Роман Боровик (Україна, 2+2+0+2) +8:23.2
Раніше Бєлкіна фінішувала 35-ю в жіночій короткій індивідуальній гонці.
Нагадаємо, Санітра оновив склад чоловічої команди на заключні етапи Кубку світу.