Цимбал фінішував 12-м на етапі Кубку IBU в Обертілліаху

Джерело - Чемпіон.

Українець Богдан Цимбал посів 12-те місце в короткій індивідуальній гонці на заключному етапі Кубку IBU з біатлону сезону-2023/24, який триває в австрійському Обертілліаху.

Богдан закрив усі 20 мішеней на вогневих рубежах та програв лідеру 2:40 хвилини.

Перемогу в гонці здобув норвежець Матс Овербю.

Кубок IBU - 8 етап

Обертілліах, Австрія

Коротка індивідуальна гонка, чоловіки

07 березня

Матс Евербю (Норвегія, 0+0+0+1) 39:28.4 хвилини Ісак Фрей (Норвегія, 0+0+0+1) +14.0 Мартін Улдаль (Норвегія, 2+0+0+1) +43.5

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12. Богдан Цимбал (Україна, 0+0+0+0) +2:39.9

15. Руслан Ткаленко (Україна, 1+0+0+0) +3:02.8

25. Денис Насико (Україна, 1+1+0+0) +4:17.3

47. Артем Тищенко (Україна, 1+2+0+1) +5:43.5

60. Дмитро Грущак (Україна, 0+1+0+2) +6:46.1

73. Роман Боровик (Україна, 2+2+0+2) +8:23.2

Раніше Бєлкіна фінішувала 35-ю в жіночій короткій індивідуальній гонці.

Нагадаємо, Санітра оновив склад чоловічої команди на заключні етапи Кубку світу.