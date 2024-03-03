Вперше в історії: збірну України зняли як колову зі змішаної естафети на КС в Голменколлені

Це сталося на другому етапі гонки

Джерело - Чемпіон.

Сьомий етап Кубку світу з біатлону-2023/24 в норвезькому Голменколлені завершився класичною змішаною естафетою.

Від збірної України в цій гонці мали взяти участь Ірина Петренко, Анна Кривонос, Артем Прима і Тарас Лесюк.

Але українська команда не змогла дійти до фінішу, оскільки на другому етапі Анна Кривонос заробила три штрафні кола. В результаті українську команду зняли зі змагань, тому що лідерка забігу зі збірної Франції випередила українку на коло.

Відзначимо, що українців вперше в історії зняли зі змішаної естафети Кубку світу як колових.

Кубок світу з біатлону 2023/24

класична змішана естафета

3 березня