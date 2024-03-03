Вперше в історії: збірну України зняли як колову зі змішаної естафети на КС в Голменколлені

Джерело - Чемпіон.
Сьомий етап Кубку світу з біатлону-2023/24 в норвезькому Голменколлені завершився класичною змішаною естафетою.
Від збірної України в цій гонці мали взяти участь Ірина Петренко, Анна Кривонос, Артем Прима і Тарас Лесюк.
Але українська команда не змогла дійти до фінішу, оскільки на другому етапі Анна Кривонос заробила три штрафні кола. В результаті українську команду зняли зі змагань, тому що лідерка забігу зі збірної Франції випередила українку на коло.
Відзначимо, що українців вперше в історії зняли зі змішаної естафети Кубку світу як колових.
- Франція (0+6) 1:03:48.6
- Швеція (0+8) +32.2
- Норвегія (1+10) +35.9
Нагадаємо, що сьогодні відбулася одиночна змішана естафета, де українська команда фінішувала в топ-15.
Напередодні українські біатлоністки виступили у третьому масстарті сезону Кубку світу.