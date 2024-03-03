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Вперше в історії: збірну України зняли як колову зі змішаної естафети на КС в Голменколлені

Це сталося на другому етапі гонки
Сьогодні 17:46 312 0
Вперше в історії: збірну України зняли як колову зі змішаної естафети на КС в Голменколлені
#біатлон, #Анна Кривонос, #Кубок світу з біатлону, #збірна України з біатлону

Джерело - Чемпіон.

Сьомий етап Кубку світу з біатлону-2023/24 в норвезькому Голменколлені завершився класичною змішаною естафетою.

Від збірної України в цій гонці мали взяти участь Ірина Петренко, Анна Кривонос, Артем Прима і Тарас Лесюк.

Але українська команда не змогла дійти до фінішу, оскільки на другому етапі Анна Кривонос заробила три штрафні кола. В результаті українську команду зняли зі змагань, тому що лідерка забігу зі збірної Франції випередила українку на коло.

Відзначимо, що українців вперше в історії зняли зі змішаної естафети Кубку світу як колових.

Кубок світу з біатлону 2023/24
класична змішана естафета
3 березня
  1. Франція (0+6) 1:03:48.6
  2. Швеція (0+8) +32.2
  3. Норвегія (1+10) +35.9

Нагадаємо, що сьогодні відбулася одиночна змішана естафета, де українська команда фінішувала в топ-15.

Напередодні українські біатлоністки виступили у третьому масстарті сезону Кубку світу.

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