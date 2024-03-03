Збірна України фінішувала в топ-15 одиночної змішаної естафети на Кубку світу в Голменколлені

Переможця визначали з фотофінішем

Джерело - Чемпіон.

В заключний день сьомого етапу Кубку світу з біатлону-2023/24 в норвезькому Голменколлені відбулася одиночна змішана естафета. Україну представляв дует Христини Дмитренко та Дмитра Підручного.

Наша команда використала 12 додаткових патронів та одного разу зайшла на штрафне коло. В результаті Україна посіла 12 місце.

Одиночну змішану естафету з допомогою фотофінішу виграла Норвегія – Ветле Шостад Крістіансен на останніх миттєвостях гонки випередив представника Швеції - Себастьяна Самуельссона. На третьому місці опинилася Фінляндія.

Кубок світу з біатлону-2023/24

Одиночна змішана естафета

3 березня

Норвегія (1+8) 38:43.6 хвилини Швеція (0+7) +0.1 Фінляндія (0+6) +31.3

...

12. Україна (1+12) +2:34.4

Зазначимо, що етап у Голменколлені закінчиться класичною змішаною естафетою, яка розпочнеться о 15:45 за київським часом, український штаб визначився зі складом.

Напередодні українські біатлоністки виступили у третьому масстарті сезону Кубку світу.