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Збірна України фінішувала в топ-15 одиночної змішаної естафети на Кубку світу в Голменколлені

Переможця визначали з фотофінішем
Сьогодні 15:35 159 0
Збірна України фінішувала в топ-15 одиночної змішаної естафети на Кубку світу в Голменколлені
#біатлон, #Кубок світу з біатлону, #Дмитро Підручний, #Христина Дмитренко

Джерело - Чемпіон.

В заключний день сьомого етапу Кубку світу з біатлону-2023/24 в норвезькому Голменколлені відбулася одиночна змішана естафета. Україну представляв дует Христини Дмитренко та Дмитра Підручного.

Наша команда використала 12 додаткових патронів та одного разу зайшла на штрафне коло. В результаті Україна посіла 12 місце.

Одиночну змішану естафету з допомогою фотофінішу виграла Норвегія – Ветле Шостад Крістіансен на останніх миттєвостях гонки випередив представника Швеції - Себастьяна Самуельссона. На третьому місці опинилася Фінляндія.

Кубок світу з біатлону-2023/24

Одиночна змішана естафета

3 березня

  1. Норвегія (1+8) 38:43.6 хвилини
  2. Швеція (0+7) +0.1
  3. Фінляндія (0+6) +31.3

...

        12. Україна (1+12) +2:34.4

Зазначимо, що  етап у Голменколлені закінчиться класичною змішаною естафетою, яка розпочнеться о 15:45 за київським часом, український штаб визначився зі складом.

Напередодні українські біатлоністки виступили у третьому масстарті сезону Кубку світу.

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