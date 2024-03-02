Тищенко фінішував 13-м на етапі Кубку IBU в Обертілліаху

Джерело - Чемпіон.
Українець Артем Тищенко посів 13 місце в гонці переслідування на заключному етапі Кубку IBU з біатлону сезону-2023/24, який триває в австрійському Обертілліаху.
Українець допустив дві хиби на останньому вогневому рубежі та програв переможцю 1,43 хвилини.
Перемогу в гонці здобув норвежець Матс Овербю.
Кубок IBU - 7 етап
Обертілліах, Австрія
Гонка переслідування, чоловіки
02 березня
- Матс Овербю (Норвегія, 1+0+1+2) 31:54.9 хвилини
- Мартін Невлад (Норвегія, 1+1+0+0) +8.0
- Сіндре Йорде (Норвегія, 1+0+1+2) +14.6
...
13. Артем Тищенко (Україна, 0+0+0+2) +1:43.3
15. Богдан Цимбал (Україна, 1+0+0+2) +1:57.0
24. Руслан Ткаленко (Україна, 2+0+1+2) +3:34.1
47. Дмитро Грущак (2+2+3+0) +6:46.5
Роман Боровик (2+3) — LAP
Відзначимо, що спринт Тищенко завершив на 10 позиції.
Раніше Україна здобула другу медаль юніорського чемпіонату світу-2024 з біатлону.