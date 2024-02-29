Тищенко фінішував 10-м на етапі Кубку IBU в Обертілліаху

Результати гонки

Джерело - Чемпіон.

Українець Артем Тищенко посів десяте місце у спринті на заключному етапі Кубку IBU з біатлону сезону 2023/24, який триває в австрійському Обертілліаху.

Українець чисто відпрацював на вогневих рубежах та у другому поспіль спринті Кубку IBU фінішував 10-м.

Перемогу в гонці здобув норвежець Матс Овербю.

Кубок IBU - 7 етап

Обертілліах, Австрія

Спринт, чоловіки

29 лютого

Матс Овербю (Норвегія, 0+0) 23:34.7 хвилини Сіндре Йорде (Норвегія, 0+2) +39.9 Сверре Еспенес (Норвегія, 1+2) +47.0 Йорген Сетер (Норвегія, 0+0) +55.8 Мартін Невланд (Норвегія, 0+1) +1:03.5 Давід Цобель (Німеччина, 0+0) +1:06.8

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10. Артем Тищенко (Україна, 0+0) +1:22.2

17. Богдан Цимбал (Україна, 0+1) +1:49.2

26. Руслан Ткаленко (Україна, 1+2) +2:32.5

34. Дмитро Грущак (Україна, 1+1) +3:10.5

47. Роман Боровик (Україна, 0+2) +4:07.8

64. Сергій Телень (Україна, 2+3) +5:10.8

Раніше визначився склад збірної України на етап Кубку світу в Голменколлені.

Нагадаємо, Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу.