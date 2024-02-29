Тищенко фінішував 10-м на етапі Кубку IBU в Обертілліаху

Джерело - Чемпіон.
Українець Артем Тищенко посів десяте місце у спринті на заключному етапі Кубку IBU з біатлону сезону 2023/24, який триває в австрійському Обертілліаху.
Українець чисто відпрацював на вогневих рубежах та у другому поспіль спринті Кубку IBU фінішував 10-м.
Перемогу в гонці здобув норвежець Матс Овербю.
Кубок IBU - 7 етап
Обертілліах, Австрія
Спринт, чоловіки
29 лютого
- Матс Овербю (Норвегія, 0+0) 23:34.7 хвилини
- Сіндре Йорде (Норвегія, 0+2) +39.9
- Сверре Еспенес (Норвегія, 1+2) +47.0
- Йорген Сетер (Норвегія, 0+0) +55.8
- Мартін Невланд (Норвегія, 0+1) +1:03.5
- Давід Цобель (Німеччина, 0+0) +1:06.8
...
10. Артем Тищенко (Україна, 0+0) +1:22.2
17. Богдан Цимбал (Україна, 0+1) +1:49.2
26. Руслан Ткаленко (Україна, 1+2) +2:32.5
34. Дмитро Грущак (Україна, 1+1) +3:10.5
47. Роман Боровик (Україна, 0+2) +4:07.8
64. Сергій Телень (Україна, 2+3) +5:10.8
Раніше визначився склад збірної України на етап Кубку світу в Голменколлені.
Нагадаємо, Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу.