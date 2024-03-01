Підручний посів 30-те місце в індивідуальній гонці Кубку світу в Голменколлені

Джерело - Чемпіон.
Українець Дмитро Підручний став 30-м у чоловічій індивідуальній гонці на 7-му етапі Кубку світу з біатлону в норвезькому Голменколлені.
Лідер збірної України заробив три штрафні хвилини та програв переможцю понад 4 хвилини.
Гонку виграв представник Норвегії Стурла Легрейд. Друге та третє місце розділили норвежці Тар'є Бо та Ветле Шостад Крістіансен.
Кубок світу - Сьомий етап
Голменколлені, Норвегія
Індивідуальна гонка, чоловіки
01 березня
- Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) 49:31.0 хвилини
- Тар'єй Бо (Норвегія, 0+0+0+1) +28.5
- Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+0+0+1) +1:05.6
- Ерік Перро (Франція, 0+0+0+1) +1:06.4
- Йоганнес Бо (Норвегія, 0+1+1+0) +1:14.9
- Андрейс Расторгуєвс (Латвія, 0+0+0+1) +1:44.0
...
30. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+1+1) +4:27.2
33. Тарас Лесюк (Україна, 0+0+0+2) +4:41.7
34. Антон Дудченко (Україна, 0+1+0+0) +4:43.9
40. Артем Прима (Україна, 1+1+0+0) +5:40.5
51. Денис Насико (Україна, 0+1+0+1) +6:35.1
Раніше Інгрід Тандреволл виграла жіночу індивідуальну гонку.
Нагадаємо, що напередодні сестра Меркушиної - Олександра - здобула першу медаль для України на чемпіонату світу серед юніорів в естонському Отепяя.
Кубок світу продовжиться масстартами у суботу, 2 березня. Перша гонка у жінок розпочнеться о 14:20.