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Підручний посів 30-те місце в індивідуальній гонці Кубку світу в Голменколлені

Результати гонки
Сьогодні 18:29 126 0
Підручний посів 30-те місце в індивідуальній гонці Кубку світу в Голменколлені
Фото - Getty Images
#Дмитро Підручний

Джерело - Чемпіон.

Українець Дмитро Підручний став 30-м у чоловічій індивідуальній гонці на 7-му етапі Кубку світу з біатлону в норвезькому Голменколлені.

Лідер збірної України заробив три штрафні хвилини та програв переможцю понад 4 хвилини. 

Гонку виграв представник Норвегії Стурла Легрейд. Друге та третє місце розділили норвежці  Тар'є Бо та Ветле Шостад Крістіансен.

Кубок світу - Сьомий етап
Голменколлені, Норвегія
Індивідуальна гонка, чоловіки
01 березня
  1. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) 49:31.0 хвилини
  2. Тар'єй Бо (Норвегія, 0+0+0+1) +28.5
  3. Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+0+0+1) +1:05.6
  4. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+1) +1:06.4
  5. Йоганнес Бо (Норвегія, 0+1+1+0) +1:14.9
  6. Андрейс Расторгуєвс (Латвія, 0+0+0+1) +1:44.0
...
30. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+1+1) +4:27.2
33. Тарас Лесюк (Україна, 0+0+0+2) +4:41.7
34. Антон Дудченко (Україна, 0+1+0+0) +4:43.9
40. Артем Прима (Україна, 1+1+0+0) +5:40.5
51. Денис Насико (Україна, 0+1+0+1) +6:35.1

    Раніше Інгрід Тандреволл виграла жіночу індивідуальну гонку.

    Нагадаємо, що напередодні сестра Меркушиної - Олександра - здобула першу медаль для України на чемпіонату світу серед юніорів в естонському Отепяя.

    Кубок світу продовжиться масстартами у суботу, 2 березня. Перша гонка у жінок розпочнеться о 14:20.

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