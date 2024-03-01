Підручний посів 30-те місце в індивідуальній гонці Кубку світу в Голменколлені

Результати гонки

Джерело - Чемпіон.

Українець Дмитро Підручний став 30-м у чоловічій індивідуальній гонці на 7-му етапі Кубку світу з біатлону в норвезькому Голменколлені.

Лідер збірної України заробив три штрафні хвилини та програв переможцю понад 4 хвилини.

Гонку виграв представник Норвегії Стурла Легрейд. Друге та третє місце розділили норвежці Тар'є Бо та Ветле Шостад Крістіансен.

Кубок світу - Сьомий етап

Голменколлені, Норвегія

Індивідуальна гонка, чоловіки

01 березня

Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) 49:31.0 хвилини Тар'єй Бо (Норвегія, 0+0+0+1) +28.5 Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+0+0+1) +1:05.6 Ерік Перро (Франція, 0+0+0+1) +1:06.4 Йоганнес Бо (Норвегія, 0+1+1+0) +1:14.9 Андрейс Расторгуєвс (Латвія, 0+0+0+1) +1:44.0 ... 30. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+1+1) +4:27.2 33. Тарас Лесюк (Україна, 0+0+0+2) +4:41.7 34. Антон Дудченко (Україна, 0+1+0+0) +4:43.9 40. Артем Прима (Україна, 1+1+0+0) +5:40.5 51. Денис Насико (Україна, 0+1+0+1) +6:35.1

Раніше Інгрід Тандреволл виграла жіночу індивідуальну гонку.

Нагадаємо, що напередодні сестра Меркушиної - Олександра - здобула першу медаль для України на чемпіонату світу серед юніорів в естонському Отепяя.

Кубок світу продовжиться масстартами у суботу, 2 березня. Перша гонка у жінок розпочнеться о 14:20.