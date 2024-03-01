Меркушина - найкраща з українок в індивідуальній гонці Кубку світу в Голменколлені

Джерело - Чемпіон.
Українка Анастасія Меркушина стала 33-ю в жіночій індивідуальній гонці на 7-му етапі Кубку світу з біатлону в норвезькому Голменколлені.
Анастасія допустила два промахи на вогневих рубежах та програла переможниці понад 3 хвилини.
Перемогу в гонці з однією хибою здобула представниця Норвегії Інгрід Тандреволл. Друге та третє місце розділили шведка Ельвіра Еберг та норвежка Іда Лієн.
Кубок світу - Сьомий етап
Голменколлені, Норвегія
Індивідуальна гонка, жінки
01 березня
- Інгрід Тандреволл (Норвегія, 0+0+0+1) 44:13.1 хвилини
- Ельвіра Еберг (Швеція, 1+1+0+0) +28.8
- Іда Лієн (Норвегія, 0+1+0+0) +32.0
- Ліза Віттоцці (Італія, 0+1+1+0) +51.2
- Тереза Воборнікова (Чехія, 0+0+1+0) +1:08.6
- Ванесса Фойгт (Німеччина, 0+1+0+0) +1:19.5
...
33. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0+0+1) +3:33.0
59. Анна Кривонос (Україна, 1+0+0+2) +5:46.4
62. Христина Дмитренко (Україна, 0+2+1+2) +5:54.7
63. Ірина Петренко (Україна, 0+2+0+1) +6:02.6
Нагадаємо, що напередодні сестра Меркушиної - Олександра - здобула першу медаль для України на чемпіонату світу серед юніорів в естонському Отепяя.