Меркушина - найкраща з українок в індивідуальній гонці Кубку світу в Голменколлені

Результати гонки

Джерело - Чемпіон.

Українка Анастасія Меркушина стала 33-ю в жіночій індивідуальній гонці на 7-му етапі Кубку світу з біатлону в норвезькому Голменколлені.

Анастасія допустила два промахи на вогневих рубежах та програла переможниці понад 3 хвилини.

Перемогу в гонці з однією хибою здобула представниця Норвегії Інгрід Тандреволл. Друге та третє місце розділили шведка Ельвіра Еберг та норвежка Іда Лієн.

Кубок світу - Сьомий етап

Голменколлені, Норвегія

Індивідуальна гонка, жінки

01 березня

Інгрід Тандреволл (Норвегія, 0+0+0+1) 44:13.1 хвилини Ельвіра Еберг (Швеція, 1+1+0+0) +28.8 Іда Лієн (Норвегія, 0+1+0+0) +32.0 Ліза Віттоцці (Італія, 0+1+1+0) +51.2 Тереза Воборнікова (Чехія, 0+0+1+0) +1:08.6 Ванесса Фойгт (Німеччина, 0+1+0+0) +1:19.5

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33. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0+0+1) +3:33.0

59. Анна Кривонос (Україна, 1+0+0+2) +5:46.4

62. Христина Дмитренко (Україна, 0+2+1+2) +5:54.7

63. Ірина Петренко (Україна, 0+2+0+1) +6:02.6

Нагадаємо, що напередодні сестра Меркушиної - Олександра - здобула першу медаль для України на чемпіонату світу серед юніорів в естонському Отепяя.