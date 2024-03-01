Головне
Повноводний Дніпро-1, потужна Динамо-машина: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 6,77
Сьогодні 16:10 138
Мандзій здобув срібло на етапі Кубку націй
Сьогодні 12:41 1769
Державний фонд Саудівської Аравії став спонсором ATP
Сьогодні 10:43 220
Українки поборються за медалі в перший день чемпіонату світу
Сьогодні 09:58 487
Збірна України здобула дві медалі на чемпіонаті Європи з кульової стрільби
Сьогодні 09:38 320
Атлетик розгромив Атлетико на шляху до фіналу Кубку Іспанії
Сьогодні 07:36 397
Бенфіка з Трубіним поступилася Спортингу в 1 матчі півфіналу Кубку Португалії
Сьогодні 07:16 522
Жіноча збірна України обіграла Ізраїль у відборі на Євро-2024
Вчора 23:26 662 1
Ястремська поступилася росіянці Блінковій у другому колі турніру в Сан-Дієго
Вчора 23:17 796
Колишній українець Карякін відвідав окуповану Авдіївку
Вчора 22:35 65951 13
Прямі трансляції

Меркушина - найкраща з українок в індивідуальній гонці Кубку світу в Голменколлені

Результати гонки
Сьогодні 15:35 170 0
Меркушина - найкраща з українок в індивідуальній гонці Кубку світу в Голменколлені
#Анастасія Меркушина

Джерело - Чемпіон.

Українка Анастасія Меркушина стала 33-ю в жіночій індивідуальній гонці на 7-му етапі Кубку світу з біатлону в норвезькому Голменколлені.

Анастасія допустила два промахи на вогневих рубежах та програла переможниці понад 3 хвилини.

Перемогу в гонці з однією хибою здобула представниця Норвегії Інгрід Тандреволл. Друге та третє місце розділили шведка Ельвіра Еберг та норвежка Іда Лієн.

Кубок світу - Сьомий етап
Голменколлені, Норвегія
Індивідуальна гонка, жінки
01 березня
  1. Інгрід Тандреволл (Норвегія, 0+0+0+1) 44:13.1 хвилини
  2. Ельвіра Еберг (Швеція, 1+1+0+0) +28.8
  3. Іда Лієн (Норвегія, 0+1+0+0) +32.0
  4. Ліза Віттоцці (Італія, 0+1+1+0) +51.2
  5. Тереза Воборнікова (Чехія, 0+0+1+0) +1:08.6
  6. Ванесса Фойгт (Німеччина, 0+1+0+0) +1:19.5
...
33. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0+0+1) +3:33.0
59. Анна Кривонос (Україна, 1+0+0+2) +5:46.4
62. Христина Дмитренко (Україна, 0+2+1+2) +5:54.7
63. Ірина Петренко (Україна, 0+2+0+1) +6:02.6

Нагадаємо, що напередодні сестра Меркушиної - Олександра - здобула першу медаль для України на чемпіонату світу серед юніорів в естонському Отепяя.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 156329
10 років тому Ломаченко програв свій перший бій у кар'єрі 10 років тому Ломаченко програв свій перший бій у кар'єрі 4181
Ломаченку та Ф'юрі потрібна допомога у ментальному здоров'ї, - психотерапевтка Ломаченку та Ф'юрі потрібна допомога у ментальному здоров'ї, - психотерапевтка 27094
Колишній українець Карякін відвідав окуповану Авдіївку Колишній українець Карякін відвідав окуповану Авдіївку 65951 13
Мандзин виграв Малий кришталевий глобус юніорського Кубку IBU Мандзин виграв Малий кришталевий глобус юніорського Кубку IBU 4312 1
Українки вибороли золото чемпіонату Європи з фехтування серед юніорок Українки вибороли золото чемпіонату Європи з фехтування серед юніорок 4565
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35530
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 63938
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23171 7
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 50422
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 116841
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 135159 1