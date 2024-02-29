Джерело - Чемпіон.
Українські біатлоністки не змогли потрапити до залікової зони у спринті на заключному етапі Кубку IBU з біатлону сезону 2023/24, який триває в австрійському Обертілліаху.
Найкращою серед українських спортсменок стала Любов Кип'яченкова - 42-ге місце. Надія Бєлкіна з трьома промахами стала 43-ою.
У гонку переслідування, яка відбудеться в суботу, 2 березня, відібрались усі п'ять українок.
Перемогу здобула Рагнільд Фемштейневік з Норвегії.
Кубок IBU - 7 етап
Обертілліах, Австрія
Спринт, жінки
29 лютого
1. Рагнільд Фемштейневік (0+0) +21:49,5
2. Ошеан Мішлон (0+1) +14,4
3. Крістіна Оберталер (0+0) +40,4
...
42. Любов Кип'яченкова (0+2) +3:09,8
43. Надія Бєлкіна (2+1) +3:11,1
53. Лілія Стеблина (1+1) +3:57,5
55. Юлія Городна (2+0) +4:13,6
60. Оксана Коваленко (3+1) +5:03,2
Напередодні Тищенко фінішував 10-м у спринті.
Нагадаємо, Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу.
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