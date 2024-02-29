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Українки не потрапили до залікової зони в спринті на етапі Кубку IBU в Обертілліаху

Найкращою серед українських спортсменок стала Любов Кип'яченкова - 42-ге місце
Сьогодні 17:15 87 0
Українки не потрапили до залікової зони в спринті на етапі Кубку IBU в Обертілліаху

Джерело - Чемпіон.

Українські біатлоністки не змогли потрапити до залікової зони у спринті на заключному етапі Кубку IBU з біатлону сезону 2023/24, який триває в австрійському Обертілліаху.

Найкращою серед українських спортсменок стала Любов Кип'яченкова - 42-ге місце. Надія Бєлкіна з трьома промахами стала 43-ою.

У гонку переслідування, яка відбудеться в суботу, 2 березня, відібрались усі п'ять українок.

Перемогу здобула Рагнільд Фемштейневік з Норвегії.

Кубок IBU - 7 етап
Обертілліах, Австрія
Спринт, жінки
29 лютого
1. Рагнільд Фемштейневік  (0+0)  +21:49,5
2. Ошеан Мішлон  (0+1)  +14,4
3. Крістіна Оберталер  (0+0)  +40,4
...
42. Любов Кип'яченкова  (0+2)  +3:09,8
43. Надія Бєлкіна  (2+1)  +3:11,1
53. Лілія Стеблина  (1+1)  +3:57,5
55. Юлія Городна  (2+0)  +4:13,6
60. Оксана Коваленко  (3+1)  +5:03,2

Напередодні Тищенко фінішував 10-м у спринті.

Нагадаємо, Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу.

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