Найкращою серед українських спортсменок стала Любов Кип'яченкова - 42-ге місце

Джерело - Чемпіон.

Українські біатлоністки не змогли потрапити до залікової зони у спринті на заключному етапі Кубку IBU з біатлону сезону 2023/24, який триває в австрійському Обертілліаху.

Найкращою серед українських спортсменок стала Любов Кип'яченкова - 42-ге місце. Надія Бєлкіна з трьома промахами стала 43-ою.

У гонку переслідування, яка відбудеться в суботу, 2 березня, відібрались усі п'ять українок.

Перемогу здобула Рагнільд Фемштейневік з Норвегії.

Кубок IBU - 7 етап

Обертілліах, Австрія

Спринт, жінки

29 лютого

1. Рагнільд Фемштейневік (0+0) +21:49,5

2. Ошеан Мішлон (0+1) +14,4

3. Крістіна Оберталер (0+0) +40,4

...

42. Любов Кип'яченкова (0+2) +3:09,8

43. Надія Бєлкіна (2+1) +3:11,1

53. Лілія Стеблина (1+1) +3:57,5

55. Юлія Городна (2+0) +4:13,6

60. Оксана Коваленко (3+1) +5:03,2

Напередодні Тищенко фінішував 10-м у спринті.

Нагадаємо, Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу.

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