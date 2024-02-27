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Меркушина стала 11-ю в спринті на юніорському чемпіонаті світу

Результати спринту
Сьогодні 15:59 81 0
Меркушина стала 11-ю в спринті на юніорському чемпіонаті світу
#Олександра Меркушина

Джерело - Чемпіон.

Українка Олександра Меркушина фінішувала 11-ю в жіночому спринті на юніорському чемпіонату світу з біатлону естонському Отепяя.

Олександра допустила по одній хибі на двох вогневих рубежах та завершила гонку з відставанням 1:13 хвилини від лідерки.

Чемпіонкою світу стала Ельза Тангландер зі Швеції, срібло здобула Волдія Полен з Франції, а бронзу німкеня Меліна Гаупп.

Юніорський чемпіонат світу з біатлону
Спринт, юніорки
27 лютого
  1. Ельза Тангландер (Швеція, 0+1) 18:55.9 хвилини
  2. Вольдія Гальмас Полен (Франція, 1+1) +12.5
  3. Меліна Гаупп (Німеччина, 0+1) +20.2

...

11. Олександра Меркушина (Україна, 1+1) +1:13.1
31. Ксенія Приходько (Україна, 1+0) +1:56.9
39. Вікторія Хвостенко (Україна, 0+1) +2:26.6
41. Тетяна Тарасюк (Україна, 1+1) +2:29.1

Нагадаємо, Меркушина була найкращою серед українок в індивідуальній гонці, де вона фінішувала 21-ю.

Чемпіонат світу продовжиться в Естонії у  середу, 28 лютого, двома спринтами юніорського рівня. Початок першої гонки о 10:30.

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