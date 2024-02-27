Меркушина стала 11-ю в спринті на юніорському чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.
Українка Олександра Меркушина фінішувала 11-ю в жіночому спринті на юніорському чемпіонату світу з біатлону естонському Отепяя.
Олександра допустила по одній хибі на двох вогневих рубежах та завершила гонку з відставанням 1:13 хвилини від лідерки.
Чемпіонкою світу стала Ельза Тангландер зі Швеції, срібло здобула Волдія Полен з Франції, а бронзу німкеня Меліна Гаупп.
Юніорський чемпіонат світу з біатлону
Спринт, юніорки
27 лютого
- Ельза Тангландер (Швеція, 0+1) 18:55.9 хвилини
- Вольдія Гальмас Полен (Франція, 1+1) +12.5
- Меліна Гаупп (Німеччина, 0+1) +20.2
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11. Олександра Меркушина (Україна, 1+1) +1:13.1
31. Ксенія Приходько (Україна, 1+0) +1:56.9
39. Вікторія Хвостенко (Україна, 0+1) +2:26.6
41. Тетяна Тарасюк (Україна, 1+1) +2:29.1
Нагадаємо, Меркушина була найкращою серед українок в індивідуальній гонці, де вона фінішувала 21-ю.
Чемпіонат світу продовжиться в Естонії у середу, 28 лютого, двома спринтами юніорського рівня. Початок першої гонки о 10:30.