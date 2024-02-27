Меркушина стала 11-ю в спринті на юніорському чемпіонаті світу

Результати спринту

Джерело - Чемпіон.

Українка Олександра Меркушина фінішувала 11-ю в жіночому спринті на юніорському чемпіонату світу з біатлону естонському Отепяя.

Олександра допустила по одній хибі на двох вогневих рубежах та завершила гонку з відставанням 1:13 хвилини від лідерки.

Чемпіонкою світу стала Ельза Тангландер зі Швеції, срібло здобула Волдія Полен з Франції, а бронзу німкеня Меліна Гаупп.

Юніорський чемпіонат світу з біатлону

Спринт, юніорки

27 лютого

Ельза Тангландер (Швеція, 0+1) 18:55.9 хвилини Вольдія Гальмас Полен (Франція, 1+1) +12.5 Меліна Гаупп (Німеччина, 0+1) +20.2

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11. Олександра Меркушина (Україна, 1+1) +1:13.1

31. Ксенія Приходько (Україна, 1+0) +1:56.9

39. Вікторія Хвостенко (Україна, 0+1) +2:26.6

41. Тетяна Тарасюк (Україна, 1+1) +2:29.1

Нагадаємо, Меркушина була найкращою серед українок в індивідуальній гонці, де вона фінішувала 21-ю.

Чемпіонат світу продовжиться в Естонії у середу, 28 лютого, двома спринтами юніорського рівня. Початок першої гонки о 10:30.