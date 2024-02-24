Меркушина фінішувала 21-ю в індивідуальній гонці на юніорському чемпіонаті світу

Результати індивідуальної гонки

Джерело - Чемпіон.

Українка Олександра Меркушина фінішувала 21-ю в жіночій індивідуальній гонці на юнацькому чемпіонату світу з біатлону естонському Отепяя.

Перемогу в гонці здобула представниця Німеччини Альма Зігізмунд. Друге та третє місця відповідно посіли Ілона Плехацова з Чехії та Володія Гальмас Полен з Франції.

Відзначимо дебют на світовій першості 16-річної українки Вікторії Хвостенко, яка стала 51-ю.

Юніорський чемпіонат світу з біатлону

Індивідуальна гонка, юніорки

23 лютого

Альма Зігізмунд (Німеччина, 0+1+0+0) 38:33.4 хвилини Ілона Плехацова (Чехія, 0+2+0+0) +40.3 Вольдія Гальмас Полен (Франція, 0+1+1+3) +44.7

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21. Олександра Меркушина (Україна, 1+2+1+2) +3:07.8

29. Ксенія Приходько (Україна, 1+1+1+1) +4:06.0

44. Тетяна Тарасюк (Україна, 1+2+2+3) +6:23.3

51. Вікторія Хвостенко (Україна, 1+2+0+4) +7:13.0

Напередодні збірна України стала восьмою у змішаній естафеті на юніорському чемпіонаті світу.

Юніорський чемпіонат світу з біатлону продовжиться в неділю, 25 лютого, двома індивідуальними гонками юніорського рівня.

Раніше Йоганнес Бо повторив "вічний" рекорд Уле-Ейнара Б'єрндалена.