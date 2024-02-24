Меркушина фінішувала 21-ю в індивідуальній гонці на юніорському чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.
Українка Олександра Меркушина фінішувала 21-ю в жіночій індивідуальній гонці на юнацькому чемпіонату світу з біатлону естонському Отепяя.
Перемогу в гонці здобула представниця Німеччини Альма Зігізмунд. Друге та третє місця відповідно посіли Ілона Плехацова з Чехії та Володія Гальмас Полен з Франції.
Відзначимо дебют на світовій першості 16-річної українки Вікторії Хвостенко, яка стала 51-ю.
- Альма Зігізмунд (Німеччина, 0+1+0+0) 38:33.4 хвилини
- Ілона Плехацова (Чехія, 0+2+0+0) +40.3
- Вольдія Гальмас Полен (Франція, 0+1+1+3) +44.7
Напередодні збірна України стала восьмою у змішаній естафеті на юніорському чемпіонаті світу.
Юніорський чемпіонат світу з біатлону продовжиться в неділю, 25 лютого, двома індивідуальними гонками юніорського рівня.
Раніше Йоганнес Бо повторив "вічний" рекорд Уле-Ейнара Б'єрндалена.