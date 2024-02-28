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Городна фінішувала 18-ю в спринті юніорського чемпіонату світу

Завершився п'ятий день ЧС-2024 з біатлону серед юнаків та юніорів
Сьогодні 15:27 99 0
Городна фінішувала 18-ю в спринті юніорського чемпіонату світу
#Олена Городна

Джерело - Чемпіон.

Українка Олена Городна фінішувала 18-ю в жіночому спринті на юніорському чемпіонату світу з біатлону естонському Отепяя.

Олександра допустила дві хиби на вогневому рубежі та завершила гонку з 18 часом.

Чемпіонкою світу стала Сара Андерссон зі Швеції, срібло здобула Юлія Таннгаймер з Німеччини, а бронзу представниця Болгарії Валентина Дімітрова.

Юніорський чемпіонат світу з біатлону-2024
Спринт, юніорки
28 лютого
  1. Сара Андерссон (Швеція, 0+1) 21:12.6
  2. Юлія Таннгаймер (Німеччина, 1+0) +9.0
  3. Валентина Дімітрова (Болгарія, 0+0) +13.8
...
18. Олена Городна (Україна, 2+0) +1:33.7
44. Ірина Шевченко (Україна, 1+0) +3:20.3
54. Валерія Шейгас (Україна, 0+1) +3:59.4
63. Поліна Пуцко (Україна, 1+1) +4.33.3

Нагадаємо, Меркушина була найкращою серед українок в індивідуальній гонці. Також вона фінішувала 11-ю в спринті.

Чемпіонат світу продовжиться в Естонії у четвер, 29 лютого, чотирма масстартами-60 юнацького та юніорського рівнів. Перша гонка розпочнеться о 10:00.

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