Городна фінішувала 18-ю в спринті юніорського чемпіонату світу

Завершився п'ятий день ЧС-2024 з біатлону серед юнаків та юніорів

Джерело - Чемпіон.

Українка Олена Городна фінішувала 18-ю в жіночому спринті на юніорському чемпіонату світу з біатлону естонському Отепяя.

Олександра допустила дві хиби на вогневому рубежі та завершила гонку з 18 часом.

Чемпіонкою світу стала Сара Андерссон зі Швеції, срібло здобула Юлія Таннгаймер з Німеччини, а бронзу представниця Болгарії Валентина Дімітрова.

Юніорський чемпіонат світу з біатлону-2024

Спринт, юніорки

28 лютого

Сара Андерссон (Швеція, 0+1) 21:12.6 Юлія Таннгаймер (Німеччина, 1+0) +9.0 Валентина Дімітрова (Болгарія, 0+0) +13.8

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18. Олена Городна (Україна, 2+0) +1:33.7

44. Ірина Шевченко (Україна, 1+0) +3:20.3

54. Валерія Шейгас (Україна, 0+1) +3:59.4

63. Поліна Пуцко (Україна, 1+1) +4.33.3

Нагадаємо, Меркушина була найкращою серед українок в індивідуальній гонці. Також вона фінішувала 11-ю в спринті.

Чемпіонат світу продовжиться в Естонії у четвер, 29 лютого, чотирма масстартами-60 юнацького та юніорського рівнів. Перша гонка розпочнеться о 10:00.