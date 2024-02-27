Біланенко фінішував 40-м у спринті юніорського чемпіонату світу

Результати гонки

Джерело - Чемпіон.

Український біатлоніст Олександр Біланенко став найкращим серед українців у спринті юніорського чемпіонату світу в естонському Отепяя.

Біланенко із чотирма промахами показав 40-й результат.

Гонку виграв норвежець Каспер Калькенберг, другим став Матія Легович з Хорватії, трійку призерів замкнув представник Фінляндії Джимі Клеметтінен.

Юніорський чемпіонат світу з біатлону

Спринт, юніори

27 лютого

Каспер Калькенберг (Норвегія, 0+0) 18:48.1 хвилини Матія Легович (Хорватія, 0+1) +30.1 Джимі Клеметтінен (Фінляндія, 0+1) +1:04.4

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40. Олександр Біланенко (Україна, 2+2) +2:55.9

50. Микола Грущак (Україна, 2+0) +3:19.6

69. Іван Стеблина (Україна, 2+1) +4:11.9

76. Дмитро Крюков (Україна, 0+4) +4:23.0

Напередодні збірна України стала восьмою у змішаній естафеті на юніорському чемпіонаті світу.

Юніорський чемпіонат світу з біатлону продовжиться спринтом серед дівчат на 6 кілометрів. Початок о 14:00.

Раніше Йоганнес Бо повторив "вічний" рекорд Уле-Ейнара Б'єрндалена.