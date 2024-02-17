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Меркушина: "Перед сезоном я б не повірила, що ми матимемо змогу піднятися в топ-6 на ЧС"

Українська біатлоністка поділилася думками про свій етап в естафеті на чемпіонаті світу
Сьогодні 19:38 120 0
Меркушина: "Перед сезоном я б не повірила, що ми матимемо змогу піднятися в топ-6 на ЧС"
#Анастасія Меркушина

Джерело - Чемпіон.

Анастасія Меркушина хотіла б виступити краще на своєму етапі в естафеті на чемпіонаті світу з біатлону в чеському Нове-Место.

Про це українка розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

- Настю, кожен етап завжди важкий. Багато дівчата хиблять на стрільбі... Чому так сталося?

- Звичайно, хотілося б краще. Я трошки розрахувала ходом, намагалася працювати якомога швидше на дистанції... Проблемна стрільба, ще й вітер, який змінюється туди-сюди, сонце заходить-виходить... Важкі погодні умови. Бачите, лідери теж не справляються. Так, неприємно, але це робота, це біатлон.

- Сподіваємось на Христину... Якби було топ-6, то в принципі непоганий результат?

- Знаєте, якби на початку сезону хтось сказав, що ми матимемо змогу піднятися в топ-6 на ЧС, я б не повірила. Навіть у когось медальні думки проскакували. Я поважаю принцип поступовості й постійності. Бачте, Німеччина зараз хибить (вказує рукою на стрільбище - прим. ред.)... Це біатлон, ми раді, що є прогрес. Сподіваюсь, ми його підтримуватимемо й надалі.

- Який головний висновок ви зробили про наш виступ на цьому чемпіонаті?

- (Після паузи, щоб подивитися стрільбу) Ні, насправді, я ж кажу вітер має якусь таку властивість, він дуже вологий, дуже вологе повітря, тому навіть маленький порив вітру дає дуже сильну поправку, й це прямо невесело, скажу вам чесно. Це дуже важко — стріляти в таких умовах і я рада, що в мене така команда, яка може впоратися з цим, я намагатимусь рости до них.

Нагадаємо, що жіноча збірна України фінішувала п'ятою в естафеті на ЧС-2024 в Нове-Место.

Зазначимо, що чемпіонат світу завершиться в неділю, 18 лютого, перегонами з масового старту в чоловіків і жінок.

Олександр Гливинський, для Чемпіона

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