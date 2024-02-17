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Дмитренко назвала установку тренера на естафету

Христина Дмитренко прокоментувала очікування від завершальних гонок на ЧС у Нове Место
Сьогодні 12:25 152 0
Дмитренко назвала установку тренера на естафету

Джерело - suspilne.media.

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону вимагає від біатлоністок якісно відпрацьовувати стрільбу на чемпіонаті світу у Нове Место.

Про це заявила українська біатлоністка Христина Дмитренко у коментарі Суспільне Спорт.

"Не знаю, краще не буду загадувати. Краще виконувати свою роботу без якихось цілей. Просто знаю: якщо все складеться, як я можу, то все буде добре за результатами.

Установка тренера швидше стріляти на тренуванні? Звичайно, [це тактика на естафету]. Він нам казав, що наш коник — це стрільба, швидко стріляти влучно. І якось ми намагаємося це виправдати на рубежі, але не завжди виходить, бо все ж таки емоції, погодні умови, трішки перестраховуємося. Але ми стараємося принаймні так робити", - сказала Дмитренко.

Для 24-річної українки це дебютний чемпіонат світу в кар’єрі. За підсумками особистих виступів Дмитренко єдиною з українок відібралась до масстарту, який відбудеться у неділю, 18 лютого, початок – о 15:15. Також, вона виступить у жіночій естафеті в ролі фінішерки.

Раніше збірна України у складі Дмитра Підручного та Анастасії Меркушини фінішували 14-ми в одиночній змішаній естафеті.

Нагадаємо, що чемпіонат світу з біатлону триває з 7 по 18 лютого в чеському Нове-Место.

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