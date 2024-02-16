Джерело - Суспільне.
Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом на естафету чемпіонату світу-2024.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Україну представлятимуть: Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко. Жіноча естафета відбудеться завтра, 17 лютого, о 14:45 за київським часом.
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Раніше збірна України у складі Дмитра Підручного та Анастасії Меркушини фінішували 14-ми в одиночній змішаній естафеті.
Нагадаємо, що чемпіонат світу з біатлону триває з 7 по 18 лютого в чеському Нове-Место.
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