Зоц пояснив результат збірної України у синглміксті

Збірна України з біатлону програла гонку чемпіонату світу в одиночній змішаній естафеті на вогневих рубежах.

Про це розповів старший тренер жіночої національної команди Микола Зоц.

"Ми все програли на стрільбі. 12 патронів — велика розкіш. Якщо кожен патрон 10-12 секунд, то ми на рубежі півтори хвилини програли. Ще не бачив Діму та Настю, у [Меркушиної] сім запасних патронів, у [Підручного]— п'ять. Це дуже багато для таких швидкісних та коротких гонок. Неприпустимо", - відзначив Зоц.

Відзначимо, що Україна вчетверте бігла синглмікст на чемпіонаті світу у складі Дмитра Підручного та Анастасії Меркушиної та посіли 14-те місце. Свій найкращий виступ цей дует продемонстрували на ЧС-2019 (п'яте місце), після цього двічі поспіль погіршували результати (десяте та 15-те у 2020-му та 2023 роках відповідно).

Напередодні Дудченко став найкращим серед українців в індивідуальній гонці.

Нагадаємо, що чемпіонат світу з біатлону триває з 7 по 18 лютого в чеському Нове-Место.