Став відомий склад українців на чоловічу індивідуальну гонку ЧС-2024

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб чоловічої збірної України з біатлону визначився зі складом на індивідуальну гонку чемпіонату світу-2024.

Про це повідомляє пресслужба IBU.

Вперше на цьогорічному чемпіонаті старт пропускатиме капітан команди Дмитро Підручний, якого замінить Денис Насико.

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Крім Насика, в індивідуальній гонці серед українців бігтимуть Артем Прима, Антон Дудченко і цьогорічний дебютант світової першості Тарас Лесюк, які за день до гонки отримали свої стартові номери.

Стартовий лист збірної України на індивідуальну гонку ЧС-2024: 18. Антон Дудченко, 43. Артем Прима, 69. Денис Насико, 100. Тарас Лесюк.

Старт індивідуальної чоловічої гонки ЧС-2024 в середу, 14 лютого - о 18:20 за київським часом. Повний стартлист змагань доступний на сайті IBU за посиланням.

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