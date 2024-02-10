Дудченко та Прима можуть пропустити гонку переслідування на ЧС-2024

Джерело - suspilne.media.
Українські біатлоністи Антон Дудченко та Артем Прима можуть пропустити гонку переслідування.
Про це розповів тренер національної команди Юрай Санітра.
До гонки переслідування за підсумками спринту відібралися: Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Артем Прима.
"Вранці ухвалимо рішення щодо того, хто буде виступати [у персьюті]. 100% Підручний, а ось по Дудченку та Примі ухвалимо рішення з врахуванням стартів, які на нас очікують. Зосередимося на індивідуальній гонці, а потім ще синглмікст, естафета. Гадаю, що Дмитро пробіжить такий старт [у гонці переслідування], який йому гарантує участь у масстарті" – сказав Санітра.
Гонка переслідування на чемпіонаті світу з біатлону відбудеться у неділю, 11 лютого, о 18:05.